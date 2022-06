Fondo de estabilización del trigo: el Gobierno sigue firme con la idea y se mantiene el rechazo del campo y la agroindustria

feletti.jpeg Roberto Feletti había sido el principal impulsor del fideicomiso en el trigo. Y el que más se enfrentó con la agroindustria.

Finalizada esa reunión, el debate sobre la implementación del FETA se dio exclusivamente con los representantes de la molinería que estaban presentes. Allí se volvieron a mostrar los antiguos contrapuntos entre las partes: el sector privado rechazó la idea, mientras que los funcionarios defendieron la implementación.

“Por lo que dijo, sigue empeñado en que el FETA funcione”, sintetizó sobre Hang uno de los presentes en el encuentro ante la consulta de este medio.

Y si bien los cortocircuitos Feletti eran públicos, con una defensa permanente del economista kirchnerista hacia la medida e incluso con filosas declaraciones contra el sector agropecuario, la impresión que los empresarios se llevaron de Hang muestra diferencias.

Guillermo Hang.jpg Guillermo Hang y Martín Guzmán buscarían mantener el fideicomiso en el trigo impulsado por Roberto Feletti.

“Un tipo educado, que sabe escuchar, pero sigue sosteniendo lo mismo que Feletti”, se lamentó el mismo empresario. En el sector privado entienden que algunos de los funcionarios que quedan al frente de la implementación del FETA provienen de la gestión anterior.

De todas maneras, los representantes de las empresas optaron por guardar silencio público con respecto a las actuales negociaciones que se van dando con la Secretaría de Comercio, aunque volvieron a afirmar que el rechazo se basa a la mirada del sector desde la cual “el camino elegido debió ser el subsidio de la demanda”.

pizzerias-aumento-harina.png El Gobierno busca que no se disparen los precios de los productos elaborados con harina de trigo.

“En concreto de aquellos sectores carenciados que son asistidos por el Estado, y no un subsidio generalizado de la oferta que difícilmente llegue a beneficiar a quienes deben ser sus reales destinatarios. No resulta indiferente para nuestro sector la inseguridad jurídica que acarrean la falta de precisiones sobre qué ocurrirá con la molienda de aquellos molinos que decidan no entrar al sistema, así como el hecho de que la potestad final de pagar o no el subsidio, y la oportunidad para hacerlo, dependerá solamente de la Secretaría de Comercio Interior”, sostuvo días atrás la Cámara de Industrias Molineras (CIM) en un comunicado.

“El fideicomiso para el trigo fracasó”

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) salieron al cruce de la idea del Gobierno y sostuvieron: “fracasó. Lo advertimos aún antes de que lo implementaran, sabiendo que no se pueden lograr resultados distintos aplicando siempre la misma receta”.

“Había fracasado en el pasado y volvería a ser un error que no beneficiaría a consumidores, y sí traería incertidumbre entre los productores. Y no nos equivocamos.

Harina trigo La agroindustria que elabora la harina de trigo ratificó su rechazo al fideicomiso.

Desde FAA hace mucho venimos planteando que creemos que la salida es el reintegro de impuesto en los alimentos esenciales para los sectores más carenciados. Y esto lo dijimos no solo a través de los medios o en ámbitos informales, sino que se lo hemos presentado al presidente de la Nación, a los ministros, lo hemos dicho en la Mesa contra el hambre y en todos los ámbitos donde pudimos”, apuntó el presidente de la entidad, Carlos Achetoni.

El comunicado de los federados expone también los temores que presentan los analistas en torno a la extensión de la superficie que se sembraría con trigo, conjugado con los serios problemas con el gasoil que afectan a distintas regiones del país. “Todo es un coctel explosivo”, se alarmaron.

Carlos Achetoni.jpg Para Achetoni, el fideicomiso en el trigo "es un fracaso".

“Y mientras nosotros advertimos que se está parando la máquina productiva del país sentimos que el Gobierno habla de otra cosa, mira hacia otro lado y parece gobernar otro país”, remarcaron.

“Los pequeños y medianos productores padecemos todo esto. No miramos la inflación de costado. No tenemos espalda como sí la tienen los que se viven beneficiando de las políticas del Gobierno. Nos pega la inflación, nos pegan las variaciones internacionales de los insumos, nos pegan las malas políticas, la falta de gasoil; nos castigan los esfuerzos del Gobierno para hacernos ver como los malos de la película. Siempre decimos que somos parte de la solución”, postularon.

Nuevas reuniones por el precio del trigo

Hang se reúne este viernes con representantes de los sectores panadero y fideero para revisar los acuerdos de precios vigentes para ambos sectores.

Los empresarios anticiparon que pedirán la continuidad del fideicomiso del trigo poder cumplir lo acordado, así como la sumatoria de más molinos al FETA.