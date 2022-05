¿Se cae el fondo del trigo creado por Roberto Feletti?: la gran mayoría de los molinos ratificó su rechazo a participar

Los industriales observan al fideicomiso como “un instrumento que no combata esta problemática”.

Feletti.jpeg Roberto Feletti es el principal impulsor del fideicomiso en el trigo.

“Pretende estabilizar el valor del trigo por sobre los “factores externos”, como la guerra entre Rusia y Ucrania, hecho que hizo aumentar su precio y procura evitar que se trasladen estos aumentos a la harina de trigo, a todas sus variedades y derivados”, sostuvieron. ¿De qué se nutre el Fondo? A partir del aumento a las retenciones de la harina y el aceite de soja que ordenó el Ministerio de Agricultura.

Por eso los empresarios, que entienden que no es “el instrumento adecuado”, explicaron que presentaron ante el propio Feletti distintas alternativas en búsqueda de “una herramienta que se aplique como política pública que asegure el objeto final que se plantea en este modelo”.

“El sistema no favorece ni perjudica a ninguna empresa en particular, puesto que las bondades y defectos del sistema aplican para todos los participantes de manera equitativa y proporcional a la molienda de cada uno; no obstante, las empresas observan con temor el funcionamiento del mismo dado las experiencias negativas con modelos que proponían soluciones similares”, remarcaron.

Y aseguraron: “la mayoría de las empresas nucleadas en esta federación ratifican su negativa a este Fideicomiso e instalan la necesidad de abordar modelos alternativos de solución y dejan sujeta la decisión de participar o no a cada empresario molinero”.

“La molinería estará a disposición de la sociedad siempre, redoblando esfuerzos como ha sido su marca registrada a lo largo de la historia, con o sin conflicto bélico mediante, con la única premisa de poder seguir acercando un producto tan básico y necesario para todas las mesas y alacenas del país”, concluyeron los miembros de FAIM.

La posición de las pymes

El rechazo de FAIM se suma al que expresaron días atrás las pymes del sector. “Los mecanismos de reintegros y los requisitos exigidos para participar del fideicomiso que se pretende son de imposible cumplimiento para las pymes. El régimen nuevamente propone vender la harina a precio subsidiado (por debajo del costo de fabricación), para luego recibir una compensación por parte del Estado sin considerar que el trigo es la variable con mayor riesgo de predictibilidad en el mundo de hoy”, señaló la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina.

“Ninguna pyme puede vender por debajo de sus costos de producción y aguardar el pago incierto de los desembolsos”, agregó.

La semana pasada, se oficializó la puesta en marcha del Fondo triguero a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que fijó entre $1.200 y $1.700 el precio de venta de la bolsa de harina, lo que le permitiría a las industrias cobrar la diferencia de costo a través del fideicomiso.

En una reunión previa, los industriales le plantearon a Feletti una observación en torno al precio de la tonelada de trigo: en la producción entienden que hoy esa referencia se ubica en los $25.000, cuando ya está aproximadamente en $40.000.