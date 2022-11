¿Habrá dólar carne? Tras la soja y las economías regionales, frigoríficos esperan respuesta sobre un beneficio similar para el sector

Massa Economías regionales Mendoza.jpg El anuncio de Massa: habrá un dólar para las economías regionales. En la carne también pidieron el propio.

La planta faenadora ubicada en General Pacheco, partido de Tigre, en el norte del Conurbano bonaerense, es la segunda en procesamiento de carne en el país. En un mano a mano con La Red Rural (AM 910) el empresario señaló otro de los problemas que encierra al negocio cárnico vinculado con China: el factor Brasil. El país vecino es el principal abastecedor y ya hay más de 500.000 toneladas de producción en dirección hacia Asia, a un promedio de 130.000 toneladas mensuales.

“Brasil está en niveles récord, y el mercado está colapsado”, graficó Costantini. “Y Europa no está mucho mejor, porque de casi u$s 13.000 que estábamos vendiendo 60 días atrás la mercadería Hilton, hoy los precios están en u$s 9.000 dólares, o sea que también cayó otro 30%”, comparó.

costantini.jpg Costantini alertó por la caída de la demanda de carne desde China, principal aspiradora de la exportación argentina y motor de la producción.

Hoy en día la esperanza entre los frigoríficos nucleados en el Consorcio ABC está en que tras el Año Nuevo chino el flujo se normalice. Y la estimación es que la situación “se regularice” para el segundo semestre de 2023. “La realidad es que ellos tienen un déficit de carne importante y lo van a seguir teniendo”, expresó.

Exportaciones de carne vs. costos de producción

En el sector reconocen que en cifras históricas las cifras en las que se cierran las negociaciones se mantienen en valores récord. Sin embargo el fantasma que acecha está en la estructura de costos. Pero también los empresarios le añaden algunos ítems puntuales, como el programa “Precios Cuidados” acordado con el Gobierno.

“Históricamente son buenos precios, pero hoy el costo de la materia prima sigue estando más alto que los promedios históricos. Entonces nosotros como industria tenemos que mirar esas dos cosas, ese costo de la materia prima versus los precios de ventas. Y hoy los márgenes de la industria están en negativo”, reflejó.

Trabajadores frigoríficos h La producción de carne en Rioplatense y el factor China, vinculado a la exportación. (Foto: archivo)

Por eso los empresarios de la carne se hicieron eco de lo que sucedió en la cadena de la soja y salieron a reclamar su propio dólar. “Justamente hubo una reunión la semana pasada por este tema, nosotros le planteamos al Gobierno el problema”, contó Costantini. El empresario habló de la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector: “Le planteamos la necesidad de mejorar el tipo de cambio con un “dólar carne”, llamémosle”.

“Y también estamos aportando a este programa de precios internos (por Precios Cuidados) todas las semanas, y nos cuesta una fortuna. La verdad es que la diferencia entre los precios que tenemos que entregar la carne con los precios del mercado es altísima, y eso es una complicación adicional que tenemos”, resumió.

carniceria y carne.jpg ¿Habrá aumentos en la carne de cara a las fiestas? El CEO de Rioplatense lo descartó.

El secretario Bahillo y la cúpula del Gobierno quedó en evaluar el tema y darle una respuesta al sector.

Carne para las fiestas: ¿habrá nuevos aumentos?

El empresario habló de la posibilidad de que la carne suba de precio en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con un incremento de la demanda por parte de los consumidores. Pero negó esa posibilidad.

Frigorifico Rioplatense 3.jpg La empresa anunció que este mes inician la construcción de una planta generadora de energía "que reemplaza la totalidad de las lagunas".

“Eso pasa normalmente con el asado, por una cuestión de estacionalidad. La gente pide más cortes parrilleros que los otros, como las milanesas. Pero no creo que en este caso, con las condiciones como están y con la inflación que hay, haya un problema de envergadura”, opinó.

“No hay mucho poder adquisitivo. Nos está costando mucho vender en el mercado interno también”, aseguró.

Frigorifico Rioplatense.jpg Producción de carne: las obras que presentó Rioplatense. El frigorífico realizó una playa de compostaje.

Inversiones en la planta

En las últimas semanas el Frigorífico Rioplatense estuvo en el centro de la tormenta luego de que la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires informara mediante la resolución 226/22 que “las instalaciones de tratamiento de líquidos residuales se encuentran en mal estado de conservación u operación, presenta vuelcos sin tratamiento y contaminación directa o indirecta, todo ello en infracción”. ADA pidió el “cese del vuelco de lixiviados a suelo detectados, debiendo derivar los mismos al sistema de tratamiento, en el establecimiento”.

Por eso en estos días desde la empresa propiedad de la familia Costantini desde 1974 salieron a responder. Los principales directivos aseguraron que el plan de tratamiento “ya estaba en ejecución” con anterioridad al planteo desde el ADA y la denuncia de los vecinos del barrio privado Talar del Lago II y la localidad de Las Tunas, uno de los sitios que aporta gran cantidad de trabajadores a la empresa.

“En toda la cuenca del río Reconquista hay más de 1.200 empresas”, se defendieron.

Frigorifico Rioplatense 2.jpg La cortina forestal que se empezó a levantar en Rioplatense. Es lindera con los barrios Santa María ,Talar del Lago II y Las Tunas.

Costantini también abordó el tema en dialogo con La Red Rural. “No es que tuvimos que hacerlo, sino que fue por voluntad propia. Nosotros estamos en un proceso de inversión en el tema ambiental hace ya más de cinco años. Básicamente es un programa en el que nos propusimos y que ya cumplimos con una primera etapa, que fue la del tratamiento primario. Todo esto fue presentado, aprobado y monitoreado por el ADA, se fueron cumpliendo las etapas. Vamos a eliminar las lagunas que son la principal fuente de olores ocasionales”, planteó.

“Cumplimos perfectamente con la ley y los parámetros de vuelco”, cerró el CEO de la firma.