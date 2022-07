La creación del "dólar soja": una medida desmedida

Por otro lado, se les pide a las entidades financieras que emitan una determinada información con el fin de lograr la validación de la operación, para que generar un certificado que habilite al CUIT del productor para la compra de USD. Previo a esta compra, el productor tendrá que realizar una declaración jurada donde no podrá realizar las siguientes acciones, (copia del comunicado)

i) no concertará ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera;

ii) no realizará canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos;

iii) no realizará transferencias de títulos valores a entidades depositarias del exterior;

iv) no adquirirá en el país títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos;

v) no adquirirá certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras;

vi) no adquirirá títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera;

vii) no entregará fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, para recibir como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior.

Por otro lado, los saldos de la “Cuenta especial para titulares con actividad agrícola" deberán tener como destino:

Letras internas intransferibles del Banco Central de la República Argentina en pesos liquidables por el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 (LEDIV) a tasa cero,

Títulos públicos y privados, en pesos ajustables por el tipo de cambio.

Otros destinos en pesos.

También es para destacar que el comunicado solamente es apuntado a soja, dejando de lado productos como maíz, girasol, trigo, cebada y otros. Claramente, lo que podría percibirse de esta medida no son lo que seguramente algún técnico del BCRA, gabinete, etc desinformado, por supuesto, tenga intención de que sea.

Para cerrar ¿De qué hablamos cuando hablamos de soja campaña 21-22?

Salvaro 1.jpg

Como muestra el cuadro, la campaña cerró con 43 mill de toneladas y el productor ya comercializó 20,4 mill de tn de los cuales 12,5 mill de tn tienen precio y el resto no. Entonces quedarían para liquidar, unas 30,5 mill de tn. Pero si a esto le restamos los stocks habituales que podemos consensuar en 12 mill de tn. El dato neto es de 18,5 mill de tn a liquidar.

Lo concreto, es que si hacemos cuenta de 18,5 mill de toneladas por el precio FOB de los subproductos (expeller y aceite) nos da que el potencial de liquidación es de 11500 millones de dólares que, generalmente, no se venden en agosto fundamentalmente por la dinámica de la actividad.

Por último, un dato más: la evolución de la liquidación de divisas que, como se ve, viene siendo récord.

Salvaro 2.jpg

Analizando cómo se han compuesto esas liquidaciones, vemos claramente que se comercializó mucho más de otros cultivos.

Salvaro 3.jpg

Esto fue así también porque se ha crecido en la producción de gramíneas producto de otras políticas que se han tenido en cuenta años anteriores y que se bajó la presión de soja en las rotaciones.

Esta bondad es otra de las cosas que se pone en peligro nuevamente cuando se actúa con desconocimiento, con mala intención. La política argentina tiene el desafío de entender que cualquier pyme del país busca siempre moverse en un contexto sano y no lo contrario.

Ante cualquier cosa y en la crispación que nos estamos moviendo es clave reconocernos como argentinos, argentinos de bien, y trabajar por un futuro próspero más allá de la actualidad.

*El autor es analista de mercados y Co founder de AZ Group