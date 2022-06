La escasez de gasoil ya afecta la provisión de alimentos: cuánto disminuyó la llegada de camiones desde el Norte del país

El dirigente explicó que los camiones provienen de la zona del norte del país, donde se centralizan los principales focos del problema en la actualidad. Incluso estimó en un 50% la merma de vehículos de carga que pierde por estos días la zona de Mar del Plata. ¿Qué productos son los más afectados? Los que son cosechados en el noroeste, como el tomate, los morrones, el limón y las frutillas cultivadas en zonas como Tucumán.

Incluso ya admiten que hay subas de precio que se explican por esta situación particular.

combustible - gasoil - estacioneros.jpeg Desde YPF señalaron que la venta de gasoil en provincias cercanas a las fronteras será más cara para los vehículos extranjeros.

“Si falta gasoil, que falte para todos”

Los dirigentes políticos de la zona salieron con los tapones de punta en las últimas horas. Uno de ellos fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dirigente enrolado en el Frente Renovador que lidera Sergio Massa pero que no eludió las críticas a la Casa Rosada por la situación de extrema preocupación en su provincia.

“¿Hay gasoil o no hay? ¿Y si lo pagás mas caro, hay? Esa es la pregunta. Entonces la verdad es que es una situación que se la planteamos al Jefe de Gabinete y al Secretario de Energía, y pedimos que se resuelva pronto porque hay peligro de perder las cosechas. Ya no es sólo problema de los productores, sino que también afecta al transporte público. Tienen problemas las ambulancias, y los particulares”, graficó días atrás.

cosecha caña de azucar.jpg Algunas producciones, como la caña de azúcar, corren serios riesgos por la falta de gasoil: una vez cosechada debe ser procesada en cuestión de horas.

“Pagamos el colectivo más caro del país y seguimos subsidiando al centro del país y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la cosa no se resuelve. Si el centro del país no tuviera combustible eso hoy sería noticia nacional. Hoy el norte no tiene combustible y nadie se enteró. Nosotros tenemos la obligación de se entere el país entero de que hay una Argentina que está sin combustible”.

El pasado fin de semana en diálogo con La Red Rural (AM 910), su ministro de Desarrollo Productivo Martín de los Ríos expresó: “el Norte no tiene un litro de gasoil y reclamamos un federalismo auténtico: si falta, que falte para todos”.

“Y desterremos las asimetrías que tenemos, porque con el compromiso de importar hasta que tengamos ese gasoil en un surtidor de Tartagal o Salvador Mazza van a pasar 20 días o un mes. Repartamos equitativamente”, pidió el funcionario provincial.

El diferencial de precios en el mercado del gasoil

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) difundió un informe que sostiene que la escasez de gasoil obedece principalmente, aunque no solamente, a “la falta de producción dada por escasez de incentivos, restricciones regulativas y desaliento a la inversión”. ¿A qué se refirieron en la entidad?

Coninagro mesa.jpg En Coninagro sostienen que hay un descalce del 30% entre los precios de la importación y los del mercado local en el gasoil.

Los cooperativistas entienden que por cada litro de gasoil que vende un estacionero en el mercado interno, la petrolera que lo importó pierde $38,63, es decir, u$s 350 por cada mil litros comprados en el exterior. “Eso explica el faltante de mercado”, indicaron.

“Existe un valor de importación, que está en torno a 30% por encima del que se vende al público en general, al surtidor, lo que genera pérdidas en la industria, que se compensan por otro lado en parte con ventas más caras al campo u otros sectores de la economía. Los valores mayoristas son 15% más caros que al consumidor final. Ese es el valor que paga el campo y que se cobra a las industrias por ese combustible. El desfasaje de precios genera esta situación”, apuntaron.

“El problema de combustibles y energías no es nuevo en la Argentina. En 2008 exportábamos gas y gasoil, y desde 2010 empezamos a importar, esto es una muestra de que la política ha desabastecido al país y le está dando la espalda a la gente, porque tener problemas de infraestructura energética supone atentar directamente contra el empleo y contra la posibilidad de producción y de trabajo, y han entrado muchos dólares, es decir que no somos un país sin recursos”, concluyó Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad.