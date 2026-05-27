Darío Cvitanich cruzó sin piedad a Chechu Bonelli por el escándalo con su mascota: "¡Que diga la verdad!".

Embed

¿Qué dijo Chechu Bonelli sobre el escándalo por la mascota que tenía con su ex, Darío Cvitanich?

Un inesperado conflicto familiar quedó expuesto públicamente en las últimas horas luego de que Pochi de Gossipeame revelara en sus redes sociales una fuerte interna entre Chechu Bonelli y su exmarido, Darío Cvitanich, por el futuro de Frida, la perrita que compartían desde hacía años. Según trascendió, la situación se volvió cada vez más complicada luego de la separación y terminó desatando una feroz pelea que incluso incluyó amenazas judiciales.

De acuerdo a la información que difundió Pochi, Bonelli habría intentado encontrarle un nuevo hogar a la mascota debido a las dificultades que le generaba continuar ocupándose de ella sola, ya que Frida alternaba semanalmente entre la casa de la modelo y la del exfutbolista. En ese contexto, la conductora habría ofrecido que familiares de Cvitanich la adoptaran en Baradero, algo que habría provocado una fuerte reacción del exdeportista, quien se mostró indignado y hasta la habría amenazado con iniciarle acciones legales.

En medio de varias discusiones y cambios de decisión, incluso la empleada de Bonelli se habría ofrecido para adoptar a la perra. Finalmente, Frida terminó quedándose con un hermano de Cvitanich, aunque el conflicto lejos estuvo de calmarse. La pelea tomó mayor dimensión cuando comenzó a circular públicamente y se instaló en los medios.

Fue entonces cuando las cámaras de Intrusos (América TV) abordaron a Chechu Bonelli, quien decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre la tensión que atraviesa con su exmarido. Visiblemente angustiada, la modelo apuntó directamente contra Cvitanich y dejó entrever que la relación entre ambos está completamente quebrada.

"Estoy agotada, cansadísima. Lo que les voy a decir es que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie mi nombre y apellido. Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco, y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento cambie", expresó con tristeza.

Además, Bonelli sostuvo que muchas cuestiones privadas nunca deberían haber salido a la luz. Sobre la publicación de Pochi relacionada con Frida, aseguró: "Evidentemente se comunicó con una persona que tiene la información, que la brindó y que fue como la contó".

La modelo también habló del fuerte vínculo afectivo que mantiene con la familia de su ex y de las restricciones que, según ella, enfrenta desde hace tiempo. "Estamos hablando hoy de una perra que amo, que está bien cuidada, que está gracias a Dios en el lugar que yo había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad (de Baradero) y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo más allá de todo", aseguró.

Cuando le preguntaron por qué cree que toda esta situación termina filtrándose públicamente, Bonelli fue contundente y apuntó contra una supuesta intención de perjudicarla. "Estoy cansada. No me pueden ver bien, no pueden ver que sea genuina, no pueden ver que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, queriendo sacar a la luz cuestiones privadas", disparó sin ocultar su malestar.

"Me parece que por respeto a lo que fue nuestra historia de amor, que fue hermosa, hay cosas que se tienen que guardar. No sé cuál es el odio. Lo que veo es que todo el tiempo quiere hacerme quedar mal, y lo ve todo el mundo", agregó luego, visiblemente afectada por el conflicto.

Por último, Bonelli reveló un detalle que, según explicó, todavía no logra comprender. "Él vive en una casa con jardín, por eso cómo explicás que al principio recibía a las nenas y también recibía a la perra", comentó sorprendida, antes de contar que de un momento a otro Cvitanich le comunicó por mail que ya no iba a hacerse cargo de Frida porque no contaba con las condiciones necesarias para seguir teniéndola.