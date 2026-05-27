Sandra Pettovello participará este sábado de un encuentro con el Papa León XIV junto a ministros iberoamericanos

En ese objetivo se enmarcan las visitas a distintos establecimientos educativos relacionados con la Iglesia y con el Estado italiano, que forman parte de la intensa agenda de Pettovello esta semana en Roma.

Según pudo saber este medio, la ministra participa de un foro que reúne a ministros de Educación de 15 países iberoamericanos, que finalizaría el sábado 30 de mayo, con un acto que tendrá la presencia del papa León XIV, además de reuniones con el cardenal Pietro Parolin y otras autoridades.

Los funcionarios se encuentran participando del seminario sobre educación, inteligencia artificial, formación y empleo que brinda el Vaticano.

Por eso no está prevista una audiencia bilateral a solas, entre la ministra y el Papa, aunque eso podría cambiar, y depende exclusivamente de una decisión del Vaticano.

La agenda de Pettovello en Roma

Pettovello en escuelas de Roma. Foto X

Pettovello publicó en su cuenta oficial en la red social X, toda las actividades que viene cumpliendo en Roma desde que llegó el lunes 25 de mayo.

Ese mismo día, la ministra participó del acto oficial por la Revolución de Mayo, en la que colocó una ofrenda floral al monumento al General José de San Martín en la Plaza San Martín de Roma, durante los actos conmemorativos por el 25 de Mayo realizados en la capital italiana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2059315838243483949?s=20&partner=&hide_thread=false En el marco de su visita oficial a la República de Italia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participó de una ofrenda floral al General José de San Martín en la Plaza San Martín de Roma, durante los actos conmemorativos por el 25 de Mayo realizados en la capital… pic.twitter.com/Nn5VR6TpXi — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 26, 2026

El martes, Pettovello comenzó una serie de visitas a establecimientos educativos de Roma para replicar los modelos en Argentina donde contó la experiencia en los centros de formación de Argentina.

En ese marco, el martes fue recibida por el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos.

"Los CPIA son escuelas públicas italianas que ofrecen formación a jóvenes y adultos que no han completado sus estudios o desean adquirir nuevas competencias como alfabetización, lengua italiana, informática, entre otros", relató Pettovello en uno de sus mensajes en la red social X, aunque sin hacer ningún tipo de mención a su posible encuentro el sábado con el Papa, visita que se mantiene sin confirmación oficial.

Como parte de su agenda en Italia, la ministra recorrió primero el Centro Nazionale di Orientamento - ELIS, un polo educativo impulsado por el Papa Juan XXIII, destinado a promover el crecimiento y la inclusión social de los jóvenes a través del estudio y el trabajo, fomentando el diálogo entre escuelas y empresas a partir de talleres y encuentros.

Más tarde visitó el ITS Academy Digital Lazio, una institución de educación superior tecnológica enfocada en formar profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación, con salida laboral en empresas italianas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2059689950409343403?s=20&partner=&hide_thread=false Como parte de su agenda en Italia, la ministra Sandra Pettovello recorrió ITS Academy Digital Lazio, una institución de educación superior tecnológica enfocada en formar profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación.@JMilei pic.twitter.com/Lpv49ERx4m — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 27, 2026

La aclaración de Pettovello sobre el proyecto "Gemelo Digital Social"

La visita de Sandra Pettovello al Vaticano y las negociaciones entre la Cancillería argentina por la llegada del Papa León XIV este año a Buenos Aires, se enmarca en una relación históricamente tensa y protocolar entre el Gobierno de Javier Milei y la iglesia local.

Eso se vio el lunes en el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, en el que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó frente al presidente y a toda la dirigencia política dejar atrás los discursos de violencia y la polarización especialmente, en las redes sociales. Criticas a las que Milei respondió con un mensaje conciliador.

En ese objetivo se enmarcan las visitas a distintos establecimientos educativos relacionados con la Iglesia, que forman parte de la visita de Pettovello esta semana en Roma.

Un día después de la publicación de la Encíclica de León XIV en la que el Sumo Pontífice cuestionó el uso de Inteligencia Artificial como método de control del Estado y del uso de armas de destrucción masiva, Pettovello salió a dar precisiones sobre el modelo que lanzó Capital Humano la semana anterior denominado "Gemelo Digital Social". Se trata de un proyecto del Gobierno para generar cruces de datos del Estado Argentino con IA para analizar y predecir conductas, fenómenos y políticas sociales.

En ese contexto, Capital Humano aclaró en un comunicado oficial que para ese proyecto no se contratarán empresas de IA y que esa cartera tendrá a su cargo íntegramente la conducción del programa.