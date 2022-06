El mapa de la escasez de gasoil: las provincias reclaman mayor abastecimiento y la agroindustria se ofrece como solución

El dirigente del Frente Renovador expuso: “Pagamos el colectivo más caro del país y seguimos subsidiando al centro del país y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la cosa no se resuelve. Si el centro del país no tuviera combustible eso hoy sería noticia nacional. Hoy el norte no tiene combustible y nadie se enteró. Nosotros tenemos la obligación de se entere el país entero de que hay una Argentina que está sin combustible”.

soja cosecha.webp Las enormes magnitudes de los equipos de cosecha requieren gran cantidad de litros de gasoil.

Por eso, uno de sus principales colaboradores salió a manifestar los problemas que la situación trae aparejada en el ámbito de las producciones. “Claramente el gasoil que se produce en el mercado interno no alcanza a cubrir la demanda pico, eso está evidenciado y hay que importar más. Eso se complejiza ante el diferencial del precio internacional y el precio interno. Pero no puede ser esa una razón para que Argentina no tenga combustible hasta tanto no recuperemos “soberanía energética” y no se cuántos conceptos que se vierten diariamente”, apuntó Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, en diálogo con La Red Rural (AM 910).

“Mientras tanto el Norte no tiene un litro de gasoil y reclamamos un federalismo auténtico: si falta, que falte para todos. Y desterremos las asimetrías que tenemos, porque con el compromiso de importar hasta que tengamos ese gasoil en un surtidor de Tartagal o Salvador Mazza van a pasar 20 días o un mes. Repartamos equitativamente”, pidió el funcionario provincial.

De los Ríos graficó la situación como “trágica”. Explicó que Salta se trata de una provincia que desde el ámbito productivo cuenta con distintas producciones agropecuarias variadas y además cuenta con importantes recursos que ingresan a raíz del turismo. Todas actividades que requieren de un suministro normal de gasoil.

de los rios saenz.jpg De los Ríos y el gobernador Sáenz, las voces que alertaron por la falta de gasoil desde el Gobierno de Salta.

Los camiones con gasoil que cruzan a Bolivia

“Hoy en día pasan hasta 40 camiones por día por Salvador Mazza a Bolivia con combustible. Y nosotros no tenemos y vemos pasar camiones bolivianos con combustible. La información que tenemos al respecto es que se trata de combustible importado por Bolivia que llega al puerto de Buenos Aires y que estaría en tránsito por la República Argentina. Estamos obligados a creer”, explicó de los Ríos.

Además sostuvo que “entre YPF y Refinor, que entre ambas representan casi el 90% de suministro del combustible, juran y rejuran que no están exportando ni un solo litro de gasoil. No obstante le pedimos a Gendarmería un mayor control”.

biodiesel-albardon-bio.gif Ante la escasez de gasoil y la importación anunciada, la agroindustria propone una mayor generación de biocombustibles.

Ante la escasez de gasoil: ¿es el momento de los biocombustibles?

El Consejo Agroindustrial Argentino salió a manifestarse en un comunicado y expresó que “nuestro país cuenta con la materia prima disponible, con capacidad para sustituir la importación de más de un millón de toneladas de gasoil con un producto 100% de fabricación nacional, como es el biodiesel de soja”.

“Ante esta situación de escasez de gasoil, el biodiésel de libre competencia se presenta como una alternativa viable y de corto plazo. Argentina está importando gasoil, mientras tenemos a disposición plantas de biodiésel con alta capacidad ociosa que podrían salir a abastecer a precios de mercado”, comentó Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO.

En tanto el que ministro salteño se sumó a la temática y habló sobre el bioetanol de azúcar, insumo que requiere el biocombustible en naftas. “En el norte necesitamos agregar valor en origen, no podemos llevar el maíz al puerto, no podemos pagar el flete y nos encantaría generar biodiesel con soja”.

Los contratistas de maquinaria agrícola y el mapa de la escasez

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) mostró que entre el 25 de mayo y el 5 de junio, al menos 19 provincias presentaban problemas de abastecimiento excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia.

“El panorama es cada día más complicado. La producción agropecuaria e industrial que ya sufren demoras se verán aún más afectadas si no se revierte la situación actual”, advirtió Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.

FADEEAC MAPA GASOPIL.jpg FADEEAC elaboró un mapa de la escasez de gasoil en varias provincias del país.

En abril la federación empezó a realizar un relevamiento semanal a sus asociados para relevar el acceso al combustible, eventuales restricciones o faltantes, y el precio del mismo ante las reiteradas denuncias de heterogeneidad según la zona geográfica.

A partir de las respuestas de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.400 pymes que integran las 43 Cámaras de transporte nucleadas en FADEEAC, se conforma este “semáforo virtual” que tiene como objetivo monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en la Argentina.

A la fecha, con más de 700 respuestas procesadas, el mapa muestra:

14 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza.

(señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza. 4 provincias en naranja (identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): San Luis, La Rioja, Catamarca, y Chaco.

1 provincia en amarillo (para referirse a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros): La Pampa.

Las provincias del Sur aparecen en verde.

Además expusieron que el 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9% entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas. "En la mayoría de las provincias hay un cupo menor a los 20 litros por unidad. Es bueno tener presente que un camión necesita entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km", indicaron.

"La falta de combustible trae quebrantos, ineficiencias y pérdida de tiempo. El daño es económico y social. No podemos cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos y se pierden trabajos a causa de la incertidumbre que genera la falta de abastecimiento normal. Los choferes resignan horas de descanso para hacer filas y ver si tienen suerte de conseguir algo de combustible. A pesar de las promesas del Gobierno aún no hemos recibido confirmación alguna sobre la concreción de las importaciones anunciadas”, dijo Guarnieri.