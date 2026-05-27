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El riesgo país perforó los 500 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 9% en Wall Street

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos. El mercado también siguió de cerca la licitación de deuda del Tesoro por vencimientos de 11 billones de pesos.

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El riesgo país perforó otra vez la barrera de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo).

El riesgo país perforó otra vez la barrera de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo).

Los activos argentinos mantuvieron la tendencia alcista este miércoles, en una jornada marcada por la mejora de los bonos soberanos, la suba de las acciones y una nueva caída del riesgo país, que perforó otra vez la barrera de los 500 puntos básicos.

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El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 2% y se ubicó en 498 puntos, luego de varias ruedas en las que no había logrado sostenerse por debajo de ese nivel.

A comienzos de mayo, el riesgo país había quebrado esa marca por primera vez en meses, aunque luego volvió a subir pese a las expectativas del mercado de una mayor compresión frente a las tasas que pagan otros países de la región. En lo que va del mes, el indicador acumula una mejora de 12,2%.

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El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 2% y se ubicó en 498 puntos. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 2% y se ubicó en 498 puntos. (Foto: archivo)

Qué pasó con los bonos en dólares

Los bonos en dólares también extendieron las ganancias y avanzaron hasta 4% en mayo, impulsados principalmente por los títulos de más largo plazo, entre ellos el Global 2046.

En paralelo, las acciones argentinas mantuvieron la fortaleza tanto en Buenos Aires como en Wall Street. Los ADRs registraron subas superiores al 9%, con liderazgo de los papeles bancarios.

Ese desempeño permitió que el índice Merval encadenara su segunda rueda consecutiva en alza y avanzara 4,6% medido en dólares al contado con liquidación.

Dólar oficial y mayorista

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo en $1.430, el mismo valor del cierre del martes según la cotización del Banco Nación. A su vez, el tipo de cambio mayorista mostró mayor demanda y subió hasta los $1.411.

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La jornada también estuvo atravesada por la expectativa de una nueva licitación de deuda del Tesoro. El Ministerio de Economía enfrentó vencimientos por 11 billones de pesos, en lo que representó el principal desafío financiero del mes.

La mayor parte de esos títulos está en manos de inversores privados y, en el Palacio de Hacienda, estiman que la operación podría alcanzar un nivel de refinanciamiento superior al 100% debido al elevado nivel de liquidez del sistema bancario.

Reservas

En ese marco, las reservas brutas internacionales del Banco Central treparon ayer por encima de los USD 47.900 millones y tocaron su valor más alto desde 2019, impulsadas por el ingreso de USD 1.000 millones girados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El desembolso llegó después de que el organismo aprobara la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas acordado con la Argentina.

El desembolso del FMI llegó en medio de un escenario de fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central. Desde enero, con la implementación del nuevo esquema monetario, la entidad sumó compras netas por más de USD 9.100 millones y alcanzó 94 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado cambiario. Solo este martes incorporó otros USD 112 millones.

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