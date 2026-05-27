La profunda emoción de Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija por primera vez: "Es preciosa"

“¿La querés ver?”, fue la primera pregunta que Verónica Lozano le hizo a Eduardo. En un primer momento, el exjugador respondió que no y la conductora respetó su decisión. Sin embargo, al notar cierta duda y emoción en él, volvió a insistir con delicadeza para animarlo a dar ese paso.

Finalmente, cuando las imágenes aparecieron en pantalla, quedó completamente movilizado y lanzó: “Nunca la había visto ”.

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Qué dijo Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija

Al verla en pantalla, Eduardo no pudo evitar destacar el enorme parecido físico con su expareja y expresó con ternura: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba la entrevista y el exjugador abrió su corazón al hablar del difícil vínculo familiar que atraviesa desde hace años.

Conmovido, también manifestó su deseo de que esta exposición pública pueda servir como un puente para acercarse nuevamente a su hija y sanar heridas del pasado: “Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso ”.

“Con mi mamá no tengo relación”, habló sobre el complejo contexto personal que atraviesa fuera de las cámaras de Gran Hermano. Un contexto familiar quebrado.