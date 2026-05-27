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La profunda emoción de Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija por primera vez: "Es preciosa"

Eduardo pudo ver a su hija por primera vez y no logró ocultar la profunda emoción que le generó ese momento. El estudio quedó en silencio mientras intentaba procesar todo lo que estaba viviendo en vivo.

27 may 2026, 17:19
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La profunda emoción de Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija por primera vez: Es preciosa
La profunda emoción de Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija por primera vez: Es preciosa

La profunda emoción de Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija por primera vez: "Es preciosa"

La salida de Eduardo de Gran Hermano Generación Dorada era esperada por todo lo que se había generado en el afuera alrededor de su expareja, Romina Orthusteguy, y del vínculo que mantenía con su hija Mia, de 21 años.

Como se supo desde que Carrera volvió a ingresar al reality, la relación con ambas —especialmente con la exparticipante— no terminó en buenos términos, y eso terminó afectando también el vínculo entre padre e hija. Las versiones alrededor de la interna son varias, pero lo cierto es que durante todo ese tiempo nunca lograron encontrarse cara a cara.

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El 27 de mayo, apenas dos días después de su salida del certamen por decisión del público, Eduardo estuvo en Cortá por Lozano y allí le mostraron por primera vez imágenes de su hija, en el marco de la entrevista que ella había brindado para Bondi Live junto a Matías Bagnato. La reacción fue emotiva.

¿La querés ver?”, fue la primera pregunta que Verónica Lozano le hizo a Eduardo. En un primer momento, el exjugador respondió que no y la conductora respetó su decisión. Sin embargo, al notar cierta duda y emoción en él, volvió a insistir con delicadeza para animarlo a dar ese paso.

Finalmente, cuando las imágenes aparecieron en pantalla, quedó completamente movilizado y lanzó: “Nunca la había visto ”.

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Qué dijo Eduardo de Gran Hermano al ver a su hija

Al verla en pantalla, Eduardo no pudo evitar destacar el enorme parecido físico con su expareja y expresó con ternura: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba la entrevista y el exjugador abrió su corazón al hablar del difícil vínculo familiar que atraviesa desde hace años.

Conmovido, también manifestó su deseo de que esta exposición pública pueda servir como un puente para acercarse nuevamente a su hija y sanar heridas del pasado: “Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso ”.

“Con mi mamá no tengo relación”, habló sobre el complejo contexto personal que atraviesa fuera de las cámaras de Gran Hermano. Un contexto familiar quebrado.

La ex de Eduardo Carrera

     

 

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