La Mesa de Enlace le pidió a Sergio Massa "un cambio de rumbo" y "medidas que generen confianza"

"En concreto, no nos pidió que liquidemos soja o alguna producción. Es más, yo hice hincapié en que si ellos estaban pensando en que liquidarámos soja, les dije que me habían llamado a una reunión equivocada porque el pequeño productor ya no tiene soja en su poder", aclaró el dirigente.

Asimismo, planteó que "no queremos una diversidad de tipos de cambio, queremos que se unifiquen los tipos de cambio y que dejen de castigar a los argentinos".

Embed

Achetoni además informó a la prensa que en un plazo estimado de "10 días" habrá una nueva reunión para analizar el avance de las negociaciones.

En tanto, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentincas (CRA), advirtió que en los próximos encuentros tiene que haber "hechos concretos" que "generen esa seguridad que necesitamos como para poder seguir dialogando".

"Si no hay una señal que muestre un cambio en la visión que tiene el Gobierno hacia las entidades, esto no tendría sentido de ser", dijo.

https://twitter.com/Jorge_Chemes/status/1558164887448309761 El tiempo para las respuestas a los productores es hoy. El pais no está para tomarse unos días.Urge un gesto que genere confianza y responda a los planteos de los segmentos de la producción.El diálogo, sin hechos concretos del gno que destraben la producción, es inconducente". pic.twitter.com/6Ldl7MwJfq — Jorge Chemes (@Jorge_Chemes) August 12, 2022

"Hay que mostrar resultados, el país está muy mal, la gente está en una situación crítica, las empresas también. Es lo que hoy destacamos en la reunión, el Gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza", aseguró Chemes.

"La diferencia es que fuimos escuchados, pero se habló de temas que nunca nadie los había tratado, y concretamente estamos hablando de pensar en una reforma impositiva profunda, que eso no es poca cosa y es algo necesario en este país", agregó.

Consultado por el dólar soja, el dirigente de la CRA dijo que plantearon "la inconveniencia" de la medida y contó que en el Ejecutivo "entendieron que si esto no se modifica, va a ser muy difícil que funcione bien".