La feroz pelea entre la hija de Yipio y Mathias Centurión que provocó la salida de Gran Hermano: "Se cae y..."

“Hubo un verdadero escándalo entre Mathías Centurión y Lara, la hija de Yipio, que están viviendo juntos y que, más allá de lo que dijo él en algún streaming, se estaban matando. Hubo situaciones de pelea y discusión, sobre todo por rumores de infidelidades de Mathías a Yipio que le llegaban a la hija de 17 años: videos, situaciones, fotos y cuestiones personales", siguió su relato, contando pormenores del aparente escándalo generado.
Al parecer, esta fuerte discusión habría provocado una profunda angustia en Laurita, la mamá de Yipio, quien terminó sufriendo un accidente doméstico que, si bien no pasó a mayores, encendió las alarmas dentro de la familia.
“En una pelea muy fuerte entre Lara y Mathías, donde ella lo echa de la casa en la que conviven los tres, la señora mayor se cae y se lastima, aunque no pasó a mayores. Esto fue agrandado por Mathías ante la producción de Gran Hermano para que Yipio salga, porque él no tiene dónde ir a vivir. Quedó a cargo de la familia y hasta recibiría dinero por parte de una marca que históricamente banca a Yipio", detalló Rojo.