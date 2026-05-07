A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Escandaloso

La feroz pelea entre la hija de Yipio y Mathias Centurión que provocó la salida de Gran Hermano: "Se cae y..."

Salió a la luz una fuerte versión sobre un tenso episodio familiar entre Lara, la hija de Yipio, y Mathias Centurión, la pareja de la participante, que habría terminado afectando directamente a Laurita y derivado en la salida de Yipio de Gran Hermano.

7 may 2026, 20:11
La feroz pelea entre la hija de Yipio y Mathias Centurión que provocó la salida de Gran Hermano: Se cae y...
La feroz pelea entre la hija de Yipio y Mathias Centurión que provocó la salida de Gran Hermano: Se cae y...

La feroz pelea entre la hija de Yipio y Mathias Centurión que provocó la salida de Gran Hermano: "Se cae y..."

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó siendo mucho más alborotada y comentada de lo que, en un principio, parecía que iba a ser. Todo comenzó como una situación lógica y comprensible dentro del reality: la participante abandonó la casa tras conocerse un problema de salud que estaría atravesando su madre, Laurita.

Sin embargo, con el correr de las horas, el foco dejó de estar puesto en la preocupación por el estado de salud de su mamá y pasó directamente a Mathías Centurión, pareja de la uruguaya y la persona encargada de comunicarle a la producción la supuesta complicación familiar.

Leé también

Gran Hermano: salieron a la luz chats comprometedores de la pareja de Yipio y estalló la polémica

gran hermano: salieron a la luz chats comprometedores de la pareja de yipio y estallo la polemica

Fue entonces cuando comenzaron a aparecer fuertes versiones y rumores que pusieron en duda toda la situación. En distintos programas y redes sociales empezaron a asegurar que Laura no estaría atravesando un cuadro grave y que, en realidad, Mathías habría exagerado —o incluso mentido— sobre lo sucedido con el objetivo de sacar a su novia de la competencia para arreglar problemas por infidelidades. Él desmintió todo rotundamente.

Lo cierto es que en Los Profesionales con Flor (El Nueve) la teoría que lanzaron fue mucho más fuerte y en el medio aparece Lara, la hija de la concursante. “Mathías le mentía a la producción de Gran Hermano sobre el estado de salud de la mamá de Yipio para que pudiera entrar y ella saliera", comenzó diciendo Damián Rojo, que tuvo acceso a información a través de dos taxistas del entorno de la familia.

Hubo un verdadero escándalo entre Mathías Centurión y Lara, la hija de Yipio, que están viviendo juntos y que, más allá de lo que dijo él en algún streaming, se estaban matando. Hubo situaciones de pelea y discusión, sobre todo por rumores de infidelidades de Mathías a Yipio que le llegaban a la hija de 17 años: videos, situaciones, fotos y cuestiones personales", siguió su relato, contando pormenores del aparente escándalo generado.

Al parecer, esta fuerte discusión habría provocado una profunda angustia en Laurita, la mamá de Yipio, quien terminó sufriendo un accidente doméstico que, si bien no pasó a mayores, encendió las alarmas dentro de la familia.

En una pelea muy fuerte entre Lara y Mathías, donde ella lo echa de la casa en la que conviven los tres, la señora mayor se cae y se lastima, aunque no pasó a mayores. Esto fue agrandado por Mathías ante la producción de Gran Hermano para que Yipio salga, porque él no tiene dónde ir a vivir. Quedó a cargo de la familia y hasta recibiría dinero por parte de una marca que históricamente banca a Yipio", detalló Rojo.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto