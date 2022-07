La nueva vida del Pato Abbondanzieri: lejos del arco de Boca, y al frente de las cosechadoras

-Muy tranquilo, me siento muy cómodo. Así como me sentía en mis mejores momentos en el arco. Hoy tengo la posibilidad de hacer lo que siempre me ha gustado, que es estar arriba de las cosechadoras. Ahora uno tiene que ser el capitán para que todo funcione. No dejo de ser un contratista rural, y a eso me estoy abocando. Esta fue una campaña bárbara por ser el primer año.

-¿Cómo estás viviendo esta Rural 2022?

-Muy bien y contento, tengo la suerte de empezar a vivir una nueva historia en el campo. Es muy importante para mi que la gente de RUS Agro me haya elegido como el nuevo embajador de la marca y estoy muy abocado a este rubro.

-La carrera de un deportista de elite requiere de muchos sacrificios. ¿Cuáles son los que hay que realizar en el campo?

-Son muchos, eso es algo que tiene muchas patas. Porque más allá de que uno haya hecho el sacrificio que hizo en el futbol, en materia de concentración uno tiene que tener la concentración de no cometer errores, en el campo pasa exactamente lo mismo. Allí dependemos mucho de lo que pase con las lluvias, algo que hoy en día la tecnología no ha superado y hay que estar con todo eso. Hoy no cualquiera puede estar al frente de un campo, hay que estudiar bien lo que uno puede llegar a hacer y por qué camino conducir. Esto es algo bastante importante de hacer, que me gusta y me lleva tiempo.

-¿Cuánto tiempo te preparaste para ser contratista rural?

-Siempre, en todas mis pequeñas vacaciones o días jugando al futbol siempre tenía la certeza y me iba al campo y trabajaba de eso. Entonces siempre supe que al momento de dejar el fútbol de metería de lleno a lo que son las maquinarias. Sé muy bien cómo se maneja un campo, dónde hay que ir. Lógico que no tengo experiencia, y tal como me pasó en el fútbol cuando debuté. Pero ahora como contratista rural llevo solamente un año y a medida que va pasando el tiempo voy conociendo mejor las cosas.

El año pasado A24.com Agro contó la historia de otro apellido ligado al arco de la Selección: Germán "Poroto" Lux. Símbolo del eterno rival e hincha de River, había compartido su historia ligada al campo desde chico, y cómo el agro fue una compañía en cada paso de su carrera. Incluso comanda junto a su hermano Javier -excampeón con Racing en 2001- una empresa de maquinarias agrícolas cuyo fuerte es la cosecha.

-¿Te va asesorando Poroto Lux en esto de dejar los guantes de arquero y subirse a cosechar?

-Poroto es un genio. Mas allá de que fuimos grandes compañeros en la Selección y por momentos rivales en el futbol, él tiene mucha experiencia en esto y toda su familia también. Pero además de que nos conocemos, somos grandes amigos y lo mismo con Leo Ponzio, que es de la zona. Las personas se siguen conociendo y sabemos quienes somos.

La palabra del Pato: el momento de Boca

-¿Cómo estás viendo a Boca actualmente?

-Lo veo bien, lo que pasa es que al tener un golpe tan fuerte como haber quedado afuera de la Copa Libertadores, todo se derrumbó. Me parece que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino y tiene gente que lo está manejando en su Consejo como Román y todos los que lo acompañan, que quieren hacer todo lo mejor, que es algo que no es nada sencillo llevar el día a día de Boca adelante. Me parece que el Consejo está preparado para hacer la cosas bien en Boca, el problema es que haber quedado afuera de la Copa Libertadores. Eso es complicado y la gente se acuerda solamente de eso.

-¿El hincha debe respaldar a Hugo Ibarra al frente del plantel?

-Para mi se está yendo por el buen camino, hay que respaldar al Negro porque tomó al equipo en un momento complicado porque haber quedado afuera de la Copa tornó todo desastroso, pero yo creo que hay que respaldarlo de la mejor manera. Y creo que eso se siente, porque si uno ve los partidos y ve cómo el hincha de Boca está respaldando al equipo no hace falta decir mucho.

-Otro amigo, Carlos Tévez, está al frente de un club como Rosario Central, que conocés bien. ¿Te gustaría trabajar con él?

-No, trabajar ya le dije que no...

-¿Te llamó?

-Sí, pero tuve la posibilidad de charlar mucho porque nos habíamos desencontrado un tiempo y después cuando agarró a Central empezamos a hablar otra vez. Y la verdad es que estoy muy contento de que haya ganado el clásico, que para Central eso es importantísimo y ahí ya se sacó una espina y ahora tiene que trabajar más que nunca. Esperemos que le vaya muy bien.