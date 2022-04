La odisea de un campeón de Racing en la búsqueda de gasoil para trabajar en el campo

Junto a la Copa Intercontinental en 1967, el "Paso a paso" de Merlo y sus dirigidos, con Diego Milito, Adrián Bastía, Claudio Úbeda o el colombiano Gerardo Bedoya como emblemas, fue uno de los campeonatos más celebrados en la historia del club. Lo que nunca imaginó Lux es que, más de 20 años después, aquella vuelta olímpica en la cancha de Vélez le serviría para poder salir de una situación problemática y conseguir gasoil.

Javier Lux.jpg Debutó en Racing en 1995 y estuvo en el club hasta 2002. Los hinchas lo siguen recordando.

Hoy, volcado a la actividad agropecuaria junto a la toda la familia Lux, tiene su fuerte laboral en la cosecha de granos y este miércoles vivió un hecho curioso que le permitió llenar el tanque y poder seguir viaje desde Carcarañá, en Santa Fe, hasta Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense.

“Un desastre todo. Estoy viajando con una máquina hacia allí para trabajar, pero no hay gasoil en ningún lado. Más allá de lo que dijeron desde las empresas, de que iba a haber abastecimiento normal, no hay”, contó el también hermano de Germán Lux, exarquero de River y la Selección.

javier lux.jpeg La familia Lux tiene un fuerte vínculo con el campo. Hacen base en Carcarañá pero trabajan en la cosecha de otras regiones.

Y graficó una situación en la cual su pasado pesó e inesperadamente lo ayudó a poder continuar rumbo a destino.

“En Sancti Spiritu entré en una estación de servicio de "bandera blanca" -los establecimientos que no son de las tradicionales marcas petroleras- a cargar combustible, a las 6,30 de la mañana. Abrían a las 8 pero igual me quedé porque no había combustible por ningún lado", detalló.

"Me dijeron que lo que tenían era para la clientela del pueblo, pero al final el chico que atendía me reconoció por mi pasado en Racing, él era hincha del club, y entonces me vendió gasoil. Si no era por los 80 litros que me cargó no hubiera podido seguir”, contó el exvolante y hoy contratista.

En diálogo con A24 pidió una "solución urgente" y sostuvo que si no hay gasoil "se van a parar todas las máquinas. Es una vergüenza porque le pedimos al campo que genere divisas, pero no hay gasoil".

"Necesitamos tocar el tema y profundo, se viene un problema grave si no se soluciona urgente porque hay sembrados que no se van a recuperar. Yo soy contratista y a mi el dueño me exige que le levante la cosecha de lo que trabajó durante 4 meses mirando para arriba, esperando que no caiga una piedra", contó Lux.

Lux maquinaria.jpeg ¿"Poroto" vuelve al campo? Ahora también retirado, su hermano Germán sigue de cerca las tareas en la cosecha.

Y evaluó: "No es que me pueden dar 30 o 40 litros: nuestras máquinas gastan 1.200 litros diarios. Y acá en las 24 horas cosechamos porque si llueve no podemos entrar a los campos porque dejaríamos los surcos sino, y los caminos se empiezan a anegar".

"Es una situación difícil. Nosotros invertimos en tecnología, y nos piden que produzcamos más, pero nos atrasan", se lamentó el exjugador también de Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata, Instituto de Córdoba, Banfield, Arsenal de Sarandí y Belgrano, donde cerró su carrera en 2008 y retomó la vida en el campo.