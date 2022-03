Escasez de gasoil: el campo pide abastecimiento urgente ante la llegada de la cosecha

“En los primeros días de marzo tenía comprados 15.000 litros de que pagué a $108. La semana pasada compré a $119, y ahora ya no me entregan porque ni siquiera tiene precio. Pero lo estiman cerca de $126”, contó un contratista agropecuario del sur de Santa Fe a A24.com Agro. La situación se replica en distintas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Río Negro, desde donde alertaron por el alto precio y por los casos de estaciones de servicio que ya no entregan gasoil. La cosecha gruesa está en pleno desarrollo y la escasez de este insumo motivó reuniones en altas esferas del Gobierno, ante la implementación de cupos y la respuesta de las petroleras.