La sequía en Sudamérica hizo disparar el precio internacional de la soja

La condición del trigo de invierno cayó con ímpetu a lo largo de diciembre en los Estados Unidos, con especial hincapié en Kansas y Oklahoma, de los principales estados productores.

De esta manera, probables mermas en los suministros globales por caídas del rinde en los Estados Unidos impulsan los precios al alza.

En tanto, los futuros de maíz vuelven al terreno positivo y cierran la jornada con ganancias: el contrato marzo se negoció a US$ 239,95 la tonelada (+US$ 7,87).

Los pronósticos meteorológicos esperan condiciones secas y calurosas en la Argentina y el sur de Brasil.

Además, la posición neta de los fondos de inversión en el grano amarillo volvió a crecer y ya es la máxima de la que tenga registro el CFTC para esta altura del año, reforzando las subas.

Por su parte, los futuros de soja volvieron a superar los US$ 500 por tonelada, consolidando los niveles de precios de las últimas ruedas y regresando a los precios que se observaron hasta mediados de agosto del año pasado.

En el caso del poroto, el contrato enero se ubicó en US$ 506,61 la tonelada (+US$ 12,77), el aceite de soja en US$ 1281,75 (+US$ 42,55) y la harina de soja en US$ 471,34 (+US$ 5,18).

Los recortes en las estimaciones de la cosecha de soja en Brasil realizados por distintas consultoras empujan a los fondos de inversión a ampliar sus posiciones y apuntalan aún más el alza de precios.

Stonex pronosticó una producción de 134 mill. tn .(desde 145 millones anteriores ) y HedgePoint 138,5 mill. tn. (desde 144,5 mill. tn.).

En el mercado local cayó el trigo

En tanto, en la operatoria de la Bolsa de Comercio de Rosario, los precios del maíz y la soja cerraron en alza, mientras que los valores del trigo lo hicieron en baja en las posiciones más cortas.

El mercado de granos local sostuvo su actividad comercial en materia de participantes activos, principalmente por el lado de los cereales.

En el mercado de soja, se experimentó una disminución en la dinámica comercial con valores en alza en las entregas más próximas y las fijaciones de precios.

Por soja disponible las ofertas alcanzaron los US$ 377 por tonelada, con un incremento de US$ 7 respecto de la última jornada.

Al mismo tiempo, las ofertas en moneda local para dichas posiciones y la entrega contractual, se ubicaron en $38.800 por tonelada.

En el mercado de girasol se ofrecieron US$ 400 por tonelada para la mercadería con descarga entre enero y marzo, sin cambios respecto a la última rueda.

En el mercado de trigo se registró una tendencia bajista principalmente para las descargas cortas, mientras que las posiciones más lejanas se mantuvieron estables.

Por trigo con descarga inmediata, la oferta fue de US$ 230 por tonelada, por debajo respecto de la última rueda.

Por la entrega del cereal en enero, la mejor oferta fue de US$ 232 por tonelada, US$ 3 menos que ayer.

La posición de febrero cayó US$ 2 hasta US$ 235 por tonelada, y marzo estable en US$ 237/t.

Para el segmento comprendido entre mayo y julio, la oferta abierta se ubicó en US$ 240 por tonelada, sin variaciones entre ruedas.

En el mercado de maíz hubo un mayor número de compradores activos, con precios en alza para el cereal disponible y las posiciones de la campaña 2021/22.

Las ofertas por el cereal con descarga inmediata se ubicaron en US$ 225 por tonelada, con una mejora de US$ 10 entre ruedas.

La posición enero se ubicó en US$ 220 por tonelada, con una suba de US$ 3, y febrero se mantuvo en US$ 215.

Por maíz de la próxima campaña, los precios mejoraron principalmente en las posiciones de maíz temprano.

El mejor valor ofrecido para la descarga en marzo alcanzó US$ 212 la tonelada (+US$ 2), con los ofrecimientos entre abril y mayo ubicándose en US$ 210 (+US$ 3).