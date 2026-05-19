Video: brutal choque de una formación del tren San Martín con un camión

En medio de la investigación, vecinos de la zona aseguraron que la barrera del paso a nivel no funcionaba correctamente desde la noche anterior al accidente.

Sin embargo, desde Trenes Argentinos detallaron que las barreras estaban bajas al momento del incidente.

Por estas horas, efectivos policiales y autoridades ferroviarias trabajan para determinar qué ocurrió y establecer si existió una falla en el sistema de señalización al momento de la colisión.

tren pilar

Las imágenes del lugar mostraron importantes daños tanto en la formación ferroviaria como en el camión involucrado. Mientras tanto, miles de pasajeros se vieron afectados por las demoras y cancelaciones del servicio.

Pasadas las 10, una grúa se hizo presente para comenzar los trabajos de remoción del camión. No obstante, también aparecieron varias personas para llevarse la mercadería desparramada, lo que generó altercados y forcejeos con la seguridad privada del vehículo.

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La causa fue caratulada como “entorpecimiento de transporte público” y quedó a cargo del Juzgado Federal de Campana, bajo la órbita de la Secretaría 1 encabezada por el doctor Agustín Ocampo.