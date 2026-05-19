Rodrigo Lussich explotó por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"

"Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza", comenzó furioso el conductor del histórico ciclo de espectáculos desde su cuenta en X.
Y agregó en total desacuerdo con esa premiación: "Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!".
rodrigo lussich furioso por el martin fierro a wanda nara
El sentido mensaje de Wanda Nara al ganar el Premio Martín Fierro
"Qué sorpresa, me quedé helada, es una terna increíble, con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. Le agradezco al canal que me dio esta oportunidad", comenzó su discurso Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro a mejor conductora.
"A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algún lugar pero desde acá, yo les digo que es verdad que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre soñé y creí en mí", destacó.
"Este país me dio muchos amores pero el amor más importante es el amor propio. Siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía", remarcó movilizada Wanda Nara.
Tenemos a veces una mirada un poco dura con las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos", alentó la conductora.
"El sueño de mi mamá siempre fue ser actriz y ella dejó su carrera por nosotras. Lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar", reconoció Wanda Nara a su madre Nora Colosimo, presente en su mesa.
Y por último le agradeció a Santiago del Moro por haberle permitido tomar el lugar que dejaba en Masterchef Celebrity: "Gracias a la gente que hace que todas las noches pueda estar en sus casas. Gracias Santi, me dejaste un lugar enorme y sé que diste el visto bueno, te la jugaste por mí vos también", concluyó.