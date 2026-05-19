Cristina Pérez y Luis Petri en los Martín Fierro salieron al cruce de las versiones de crisis: "Gracias a Dios, estamos..."

Claro que junto a ella estaba su marido, el actual diputado Luis Petri, por lo que resultó inevitable la consulta sobre la recientes versiones de crisis en la pareja. "¡No! Nosotros gracias a Dios estamos felices y más unidos que nunca", fue la inmediata reacción de la periodista siempre con la voz dulce y tranquila que la caracteriza, desmintiendo de plano cualquier rumor semejante.

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Al tiempo que confesó cuán enamorados están. "Cómo no voy a estar enamorada. Mirá, ya casi cinco años juntos, tres de casados... ¡Muy felices! La elección de nuestras vidas", expresó. Así como Petri no dudó en destacar la belleza, inteligencia y compañerismo de ella. "Compartimos la vida, nos amamos", aseguró sonriente.

Asimismo, sobre las habituales polémicas que generan los Martín Fierro con sus diferentes nominaciones, Cristina Pérez optó por mantenerse al margen. "Mirá, yo tomo la nominación como un regalo, como un premio, y las polémicas son parte del juego en este caso. Pero en mi lugar, valoro la posibilidad de que un programa que haya hecho haya sido considerado. Así que trato de no entrar en las discusiones", explicó políticamente correcta.

Por último, sobre las fuertes críticas de Nancy Pazos hacia ella al acusarla "hipócrita" y exigirle "que se saque la careta" tras sus críticas hacia Manuel Adorni, dado que -según Pazos- Cristina era testigo privilegiada del cambio de vida del funcionario y fingía sorpresa, la conductora de Camino a casa fue tajante: "Yo respeto la opinión de todo el mundo", concluyó amable sin dar lugar a cruce alguno.

Cristina Pérez y Luis Petri 1

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Cuál fue el reciente anuncio lleno de amor de Cristina Pérez y Luis Petri

Mientras muchas historias del mundo del espectáculo quedan envueltas en conflictos y rumores constantes, Cristina Pérez y Luis Petri atraviesan un presente muy distinto. Desde que comenzaron su relación en 2021, ambos consolidaron una pareja que se muestra estable, cercana y cada vez más afianzada con el paso del tiempo.

En esta oportunidad, la conductora volvió a demostrar públicamente sus sentimientos al dedicarle un emotivo mensaje a su pareja por su cumpleaños, celebrado el 1 de abril. A través de sus redes sociales, compartió varias imágenes juntos y expresó todo el amor que siente por el funcionario.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te amo y te celebro, agradeciéndole a Dios por haberte encontrado y pidiéndole que te bendiga hoy y cada día”, escribió Cristina Pérez en el posteo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

IG Cristina Perez cumpe Luis Petri

Además, la periodista aprovechó la publicación para destacar aspectos personales de Luis Petri que más admira. “Sos un hombre justo y bueno. Admiro tu coraje y tu determinación. Que nada te aparta de tus metas pero ante todo que sos noble para dar pelea. Te amo infinitamente”, agregó con profunda emoción.

A pesar de las exigencias laborales y la fuerte exposición pública que ambos tienen, la pareja volvió a dejar en evidencia la solidez del vínculo que construyeron, basado en el apoyo mutuo, el cariño y la admiración constante.