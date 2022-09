Ley de Humedales: Cuáles son los cuestionamientos del INTA y sectores productivos al proyecto del oficialismo

“Lamento que no podamos tener la visión de sectores ambientalistas, es un proyecto que llaman “consensuado”, pero aquí en el Congreso no lo está”, apuntó, y remarcó su convencimiento de avanzar en el marco regulatorio de triple impacto: en lo social, lo productivo y lo ambiental.

Graciela Camaño, diputada de Identidad Bonaerense habló de “trabajar para que haya producción y futuro ambiental” en los humedales.

Humedales carpinchos.png Según el INTA, los humedales en el país representan hoy el 9,5% de la superficie total.

El “pedido de seriedad” desde el INTA

De parte del organismo descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca concurrieron Fabiana Navarro, Pablo Mércuri y Gerardo Mujica, quien remarcó la importancia de contemplar a quienes viven en los humedales. “Hemos visto que muchos proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación, y muy poco en los servicios ecosistémicos de abastecimiento y los culturales, que están muy relacionados a las culturas de las poblaciones que habitan y dependen de los humedales”, sostuvo.

“Aquí hay culturas, formas de vida diferentes, medios de vida y tecnologías que se desarrollan”, recordó.

A su vez Navarro, referente del último monitoreo sobre humedales presentado por el INTA, dejó en claro una advertencia con respecto a los tiempos de relevamiento que contemplan los distintos proyectos de Ley.

“No son reales. No hay una factibilidad de hacer el inventario nacional en el tiempo que proponen la mayoría de las propuestas”, alertó.

Navarro sin embargo valoró el hecho de evaluar los recursos naturales, pero pidió “tener seriedad a la hora de hacerlo”.

“Sobre todo por cómo se prometen las cosas que se van a hacer. Los tiempos, lamentablemente, no son los que se proponen. Atar todo un ordenamiento y la producción a esos tiempos, que no son los correctos, es otra historia”, sostuvo.

lampreabe.jpeg En Diputados, Lampreabe apuntó contra la "voluntad de dilación" para con el proyecto de Ley de Humedales. (Imagen: captura de TV)

La UIA y el pedido de “respeto” a la Constitución

De parte del conglomerado de empresas que incluyen la UIA participó Claudio Terrés, Presidente del departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UIA. “Hay que velar por un verdadero federalismo, de concertación, sin afectar los derechos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a regular en materia de sus recursos naturales”, pidió.

“Incluyendo la potestad provincial de realizar a los efectos medioambientales su propio ordenamiento territorial e inventario”, remarcó.

Para Terrés existe un riesgo de “concurrencia de obligaciones”: se trata del peligro a que se superpongan normas de orden nacional, provincial y muchas veces interjurisdiccionales para la misma materia, con el resultado de una inacción de las actividades.

“Puede generar muchas veces vacíos que tornen inaplicables o impracticables los conceptos vertidos en ella y paralizar a la producción”, indicó.

“Un caballo de Troya por la ventana”: la metáfora de la Mesa de Enlace

Si bien no participaron los presidentes de las entidades, acudieron la analista económica de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) Silvina Campos Carlés, más el especialista en sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, quien pidió por la importancia de que “la gente siga viviendo allí”.

“Los que combatieron los incendios en Corrientes fueron los “menchos” a caballo. Después llegaron los brigadistas. En el Delta y en Corrientes las lluvias fue lo que apagaron los incendios, no los hidroaviones. Muchos productores escuchan que el proyecto es consensuado. ¿Con quién? Esto es el caballo de Troya de aquellos que van a destruir a la soberanía argentina, porque estamos hablando de nuestra libre determinación en contra de la agenda del Norte, que se quedó con el “desarrollo” y socializó a través del Acuerdo de París que tengamos que quedarnos con los recursos naturales, la pobreza y la indigencia. Hoy ese caballo de Troya lo quieren meter por la ventana”, reclamó el dirigente.

Buryaile.jpeg Buryaile, titular de la Comisión en Diputados, tras las palabras de Lampreabe por los Humedales (Imagen: captura de TV)

Los isleros, dolidos por el “desprecio”

La cita también contó de la voz de quienes residen en los humedales, in situ. Hasta el Congreso llegó José Luis Peter, oriundo de la zona de Villa Paranacito, en el sur entrerriano, más otro productor Islero residente allí, quien se llevó gran parte de los aplausos.

“Lo que nosotros sentimos es que acá se buscaron más culpables que soluciones. Por mi casa hace 7 años que no veo a un policía, cuando hay creciente no hay nadie, y en sequía, igual. Tenemos que cuidarnos y defendernos nosotros. Si nos pica una víbora estamos a la suerte de Dios. Hemos apagado incendios a punta de pala. Acá los técnicos han dado la palabra que nosotros también sentimos”, reflexionó.

Vestido con boina y pañuelo al cuello, y acompañado de su esposa, quien vestía el mismo atuendo, se quejó: “Sentimos un gran desaprecio de la gente que nos ha tratado de “ganadero de esto, y lo otro”. No podemos cruzar a la ciudad para nuestro abastecimiento porque nos ven vestidos así. Nos ven vestidos de paisanos y somos una mala palabra en muchos lados, señores”.

“Vengo en la representación de los peones rurales, porque la UATRE no aparece. Hablan de terratenientes, de grandes ganaderos, pero nunca han contemplado a los pobladores isleños. Y acá estamos, presentes”, cerró con emoción.

Luego, José Luis Peter de Villa Paranacito fue más allá. “Resulta que después de décadas de habitar el Delta, ahora necesitamos una ley de humedales. No se pide una ley de humedales porque hay incendios. Sino que hay incendios porque se quiere una Ley de humedales”, planteó y defendió la ganadería en las islas. “Lo que se quema es pasto, que se lo come la vaca. Y cuanto mas vacas tengamos menos incendios habrán”, aseguró.

Ximena García: “Nuestro proyecto es el más equilibrado”

En diálogo con A24.com Agro antes de que participara de la Comisión, la diputada nacional radical por Santa Fe Ximena García, coautora junto al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro de otro de los proyectos que buscan llegar a ser Ley, planteó que su principal diferencia con el proyecto de Grosso es que en Juntos por el Cambio se busca que las provincias sean las que reglamenten el uso de los fitosanitarios y las fumigaciones en los humedales que tengan en su territorio.

“Nosotros no los prohibimos porque partimos de la base de que los humedales son ecosistemas productivos y están sujetos a las reglamentaciones que hoy en día ya existen”, indicó. García remarcó el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional: “debemos preservar nuestros recursos para las generaciones venideras”, pero también ponderó la importancia del 124: “el dominio de los recursos naturales es de las provincias”.

“Tenemos la mirada más equilibrada. Seguro que habrá debates álgidos, pero nuestro punto de vista es el más equilibrado”, concluyó.

XimenaGarcía2.jpeg García ponderó el "equilibrio" de su proyecto junto a Ferraro sobre la Ley de Humedales.

El radicalismo y La Cámpora, frente a frente por los humedales

En tanto que desde su mismo espacio cruzaron un breve pero tenso cruce con el oficialismo. Buryaile, al frente de la jornada, salió a responderle a la diputada bonaerense Florencia Lampreabe.

“Esta no es una Ley antiproductiva, no queremos sacar a la ganadería ni a las arroceras de las islas. Hay que debatir en el marco de este proyecto porque sino aportamos a la confusión”, reclamó Lampreabe, representante de La Cámpora. “Con discusiones procedimentales y falacias se esconden posiciones sobre un proyecto de ley que tiene más de 10 años de historia”, criticó.

“Ningún diputado puede decir que no sabe nada sobre la Ley de Humedales. Tendríamos que estar debatiendo qué Ley de Humedales hay que votar y los problemas específicos sobre el articulado”, sostuvo.

“Esto no es falta de tiempo, es falta de voluntad o voluntad de dilación”, el término que en la apertura de la jornada Buryaile había negado.

Inmediatamente, Buryaile salió al cruce apenas Lampreabe cerró su micrófono: “como fui aludido, voy a hablar. Ese discurso es mentiroso y a partir de ese discurso se genera violencia”.

“Yo recibí amenazas de muerte por este tema. Esta Comisión no es cabecera, por lo tanto no tenemos ingerencia en esto. Acá no hay dilación, hay voluntad de demostrar la poca vocación de ustedes cuando fueron mayoría y presidieron Agricultura. Esta reunión ustedes no las quisieron hacer. Hicieron 5 reuniones con 70 invitados, con solo Federación Agraria como representante del sector productivo”, cerró el formoseño.