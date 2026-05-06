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EN PRIMERA PERSONA

Qué dijo Juan Darthés sobre la acusación de Thelma Fardin por violación

Así reaccionó el actor tras la denuncia de su entonces compañera de Patito Feo Thelma Fardin. Aquí, la palabra de Juan Darthés.

6 may 2026, 12:03
Qué dijo Juan Darthés sobre la acusación de Thelma Fardin por violación
Qué dijo Juan Darthés sobre la acusación de Thelma Fardin por violación

Qué dijo Juan Darthés sobre la acusación de Thelma Fardin por violación

Este martes, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos de la defensa de Juan Darthés, dejando firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, por hechos ocurridos en Nicaragua durante 2009 cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras se encontraban en medio de una gira teatral de la tira infanto juvenil Patito Feo.

Fue aquel 11 de diciembre de 2018 cuando, acompañada por el colectivo de actrices, Thelma se animó a denunciar públicamente al galán de la novela en la que habían compartido elenco una década atrás. A partir de allí, la vida de ambos cambiaría para siempre. Ella iniciaría un derrotero en busca de justicia, y él intentaría por todos los medios mostrarse inocente.

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Fue así que apenas dos días después de aquel cimbronazo, el 13 de diciembre de aquel 2018, Darthés daría la única entrevista televisiva en la que atinó a decir que aquella adolescente se le habría insinuado durante aquella gira internacional.

Fue el recordado Mauro Viale quien logró por entonces el testimonio exclusivo del actor para la señal A24. Desde su lujosa casa en el barrio de Nordelta, Darthés recibió al histórico periodista en la cocina, donde dio su versión de los hechos.

Ante la consulta de Viale por su versión tras la acusación de Thelma, dando detalles de una violación que todo el mundo cree que pasó, Darthés no dudó en negar todo. "No pasó. No existió nunca. Primero, decirte que yo estoy muerto. Estoy indignado. Estoy con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaron que no mirara. Entonces, yo recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema. Justificada, o no, pero no la veía. Decidí ayer (por el día siguiente a la denuncia pública de la actriz) mirar un poco. A partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo. Cuando vi la denuncia. Y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije 'Ya está. Yo estoy muerto'".

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"Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé y nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie", insistió con la mirada perdida.

Sobre los dichos de Fardin, el entonces galán televisivo aseguró desconocerla y hasta se mostró indignado: "La versión de Thelma, ella sabrá. No sé qué pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba. Yo la saqué de mi habitación. Yo le dije '¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. pero, por Dios, ¡¿cómo puedo hacer una cosa así?!".

Thelma Fardin

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Como si eso fuera poco, Darthés aseguró no tener idea de por qué lo estaba denunciando. "Si yo supiera lo que piensa ella, te lo podría decir. No tengo idea por qué lo hace", repitió visiblemente desesperado y cuando Viale le señaló que el país creía la versión de Thelma deslizó a modo de defensa: "Si yo fuera el país, también lo creería. Con 100 mujeres diciéndolo y avalando cosas que no son ciertas".

"No pasó absolutamente nada. Fui yo, como te lo estoy diciendo. Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos. ¡Salí de acá! ¡Salí de acá!'. Son chicos que estaban, a la mayoría…", insistió una y otra vez ante las cámaras televisivas.

Thelma Fardín - colectivo de actrices

En tanto, tras varios minutos intentando asegurar su inocencia, Juan Darthés anunciaba que viajaría a presentarse ante la justicia de Nicaragua para probar su defensa. "Por supuesto que tengo pruebas. Bueno, pruebas… Hace nueve años que pasó esto. Volvimos en el avión. No estaba yo solo, Mauro. Estaban los padres de Brenda (Asnicar), el papá de Laurita Esquivel, estaban los productores, la gente que los cuidaba. ¿No había nadie que vio eso? ¿Nadie vio eso? Al otro día nos fuimos de viaje, volvimos en el mismo avión y creo que Thelma se sentó al lado mío. Digamos, ¿si pasara algo así, podría ser que todo fuera normal al otro día? ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos y volviéndonos en el micro? ¿Somos todos tan enfermos?", concluyó entre desesperado y furioso.

Hoy, con el diario del lunes, sabemos que Juan Darthés nunca viajó a Nicaragua tras la denuncia de Thelma Fardin; en cambio, se exilió en Brasil, su país natal, para evitar la extradición. Aunque en 2019 su abogado, Fernando Burlando, mencionó la posibilidad de viajar a Nicaragua para enfrentar la causa, finalmente se mantuvo en Brasil, donde el equipo legal de la actriz logró llevar el caso a la Justicia carioca que finalmente lo terminó condenando al encontrarlo culpable por los cargos denunciados.

Juan Darhtés

     

 

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