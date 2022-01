Retenciones en el Congreso: desde la oposición ven la negociación con el FMI como un escollo para eliminarlas

Ricardo Buryaile, diputado por Juntos por el Cambio Buryaile fue ministro de Agricultura durante la primera etapa del Gobierno de Mauricio Macri

En una charla con La Red Rural (AM 910), Buryaile le atribuyó la incertidumbre de conseguir los votos necesarios en el Congreso al contexto generado por las negociaciones con el FMI. “Por el momento y la oportunidad en la que esto se da, va a costar. Si uno piensa en lo que está sucediendo con el contexto internacional y FMI, habrá unos cuantos a los que les costará acompañar”, remarcó.

En esta línea, el primero de los proyectos que presentó la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados tenía el aval de una parte del PRO y había sumado el acuerdo de los nuevos diputados liberales, liderados por Javier Milei.

Luego se sumó el trabajo de Buryaile y gran parte de los diputados radicales.

Y por último, a raíz de la sequía y la emergencia agropecuaria que se determinó para algunas zonas del país, se presentó un proyecto de Federico Angelini que acompañan Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Mientras que los dos primeros apuntaban a la inconstitucionalidad del cobro de Derechos de Exportación por parte del Poder Ejecutivo, el último propone la quita de retenciones en los principales cultivos, pero solo para las zonas afectadas por el clima.

“Hay que establecer un cronograma de retenciones a la baja, es lo más lógico y consciente. Yo no creo que se pueda que, porque hay emergencia, se bajen los derechos de exportación. ¿Entonces si no hay emergencia los subís? Esos son proyectos que no me terminan de cerrar”, se diferenció el exministro.

Según le informaron a A24.com Agro desde la bancada, en Juntos por el Cambio trabajan por estas horas para aunar posiciones y que emerja un proyecto común.

La respuesta a la Mesa de Enlace por las retenciones

Días atrás las entidades del campo habían lanzado un comunicado en el que le reclamaban a las fuerzas de la oposición en el Congreso “que se involucraran” en la disputa.

“De alguna manera estamos involucrados. Se han presentado proyectos de rebajas de retenciones, montones de iniciativas parlamentarias, pero desde mi punto de vista hoy se está mucho más en un principio del lado de los productores que del lado del Congreso”, sostuvo el formoseño.

"Por qué lo digo? Porque si hoy las facultades delegadas cayeron y la emergencia económica se terminó, obviamente el Gobierno no puede seguir cobrándolo. Y es obvio que lo sigue haciendo. Por lo tanto el mecanismo lógico es ir a la Justicia y que la misma diga que efectivamente está vencida la facultad delegada y que decaen los derechos de exportaciones. Y eso debe hacerlo el productor, que está legitimado para actuar”, indicó Buryaile.

El apoyo del diputado radical a esta posibilidad, algo que desde las entidades ya habían empezado a cotejar y analizar con abogados constitucionalistas, está relacionado con la complejidad propia de un impuesto que en lo formal pagan los exportadores, pero no los productores. El sector primario recibe un precio en el cual ya está detraído ese impuesto por parte del Poder Ejecutivo, pero el no poder contar con una liquidación que detallada que clarifique el pago lleva a la incertidumbre de muchos productores.

Retenciones: El fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2014

“En lo formal (el pago de retenciones) lo hace el exportador. Hay dos fallos que justifican este razonamiento que estoy haciendo. Uno es el de Camaronera Patagónica contra el Estado, del año 2014. Donde el Estado por una ventana de tiempo que no tenia la facultad delegada y fijó los derechos de exportación, y Camaronera Patagónica reclamó y está obligado el Estado a devolverle", precisó.

"Danés S.R.L contra el Poder Ejecutivo Nacional"

Y el otro es mucho más acá en el tiempo: un exportador después de que el Gobierno de Cambiemos sube los derechos de exportación también hubo una ventana y está obligado a devolverlos. Pero él (por el productor) puede decir que tiene legitimación porque en el precio que recibe está detraído el impuesto. Eso va a sentar un precedente importante”, apuntó.