Por la sequía, Juntos por el Cambio busca que el Gobierno no cobre retenciones en soja y maíz

Acompañado por el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó más Pablo Torello, Luciano Laspina, Soher El Sukaria, Gabriel Chumpitaz, Virginia Cornejo, Juan Martín, Ximena García, Sebastián García de Luca, Carolina Castets, José Núñez, Adriana Ruarte y Germana Figueroa Casas, la idea propone llevar a 0% la alícuota para las retenciones a la exportación de soja y maíz, exceptuando al pisingallo que pasaría a tributar 5%.

maiz.jpg El maíz, al igual que la soja, sufrió los embates de la sequía.

Este último caso es curioso porque es un cultivo que este año dejó de pagar derechos de exportación, según el Decreto 851/2021, del 14 de diciembre pasado.

El inconveniente de este proyecto es que los que pagan los derechos de exportación son los exportadores, no los productores. El tributo provoca un efecto de baja generalizada de los precios de mercado, pero no figura en la liquidación de ventas del productor, por lo cual no se puede evitar ese descuenta para casos puntuales.

Una salida podría ser generar un sistema de compensaciones para productores de las zonas afectadas por la emergencia, lo que no figura en el proyecto de Ley.

Mensajes cruzados por las retenciones

“El oficialismo debería dejar de lado la ideología y su encono contra el campo y los sectores productivos, para entender que la carga tributaria tiene que bajar de manera urgente, más aún cuando se trata de exportaciones, que es el rubro que aporta las divisas que hoy escasean en el Banco Central”, afirmó Angelini. “Sería bueno, entonces, que, a partir de esta situación de emergencia agrícola y de este proyecto, haya un cambio de rumbo en materia de presión fiscal dirigido a las pymes productivas”, finalizó el actual vicepresidente del PRO.

Julián Domínguez (1).jpg Julián Domínguez había sido contundente ante la idea de bajar las retenciones.

La idea choca con las últimas declaraciones del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Julián Domínguez con respecto a este tema. “No está en la agenda de este ministerio”, había señalado sobre los reclamos de los productores agropecuarios para que se elimine el cobro.

Pero desde el sector productivo ya trabajan en el reclamo judicial para evitar que se sigan cobrando retenciones: el régimen regulatorio caducó el pasado 31 de diciembre.

“No es serio que se sigan cobrando”, dijo esta semana Augusto Battig, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).