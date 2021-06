Y agregó: "Ayer nosotros estuvimos en la playa de ese edificio, justamente, pasamos desde el mediodía y toda la tarde porque la playa era tranquila, después nos fuimos a correr y a cenar, y gracias a Dios la cena se estiró, fuimos los últimos en irnos del restaurante, y cuando salimos de cenar, Gime dice que vayamos a caminar porque habíamos comido mucho, y caminamos, seguimos charlando. Una cosa nos llevó a demorarnos cada vez más. Iba a ser una cena para volver temprano para hoy hacer playa pero no, fue cada vez más tarde. Y volvimos todos juntos para la zona, y ellos se fueron para el depto y pasó todo lo que Nico contó".

Por último, enfatizó: "No escuchamos nada, es increíble, no entiendo como no escuchamos, porque estamos muy cerca de verdad. Recatemos lo bueno que pidieron salir a tiempo. Lo importante ahora es que ellos estén bien, estamos a disposición de ellos. Todavía no caemos en todo lo que pasó en este corto tiempo. De estar cenando en esta playa y ahora que esté cercada porque se derrumbó un edificio".

Embed

Estremecedor relato de Nicolás Vázquez sobre el derrumbe en Miami

Según el relato que el propio Nico Vázquez hizo a través de un mensaje de WhatsApp para llevar tranquilidad, relató que ellos anoche fueron a cenar en su estadía en Miami con un grupo de amigos, entre los que estaba Martín Bossi, lejos del edificio. Como no son de salir y volver tarde, regresaron a la 1.20 de la madrugada. Y allí, aunque aún no lo sabían, comenzaría la odisea menos esperable por cualquier ser humano.

Ni bien el actor estacionó su auto en la enorme cochera del edificio, él junto a su mujer Gimena Accardi sintieron un crujido, un ruido, pero no lograron identificar de qué se trataba. Así fue que se miraron asombrados sin entender, y salieron. Pero jamás imaginaron lo que estaba sucediendo.

Acto seguido se dirigen a la primera puerta que da al ascensor. Entran allí. Y en una diferencia de 6 o 7 segundos, mientras el ascensor paraba en el lobby, comenzó a moverse todo junto con un estruendo y una polvareda enorme. "Fue lo más parecido a una película", aseguró Nico Vázquez aun shockeado.

Allí fue cuando, junto a las 3 o 4 personas que estaban en el lugar, salen corriendo hasta llegar a la vereda. Allí se dan cuenta que algo pasa, "que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, con alarmas sonando", relató el actor.