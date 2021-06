Estremecedor relato de Nicolás Vázquez sobre el derrumbe en Miami

image.png

Ni bien el actor estacionó su auto en la enorme cochera del edificio, él junto a su mujer Gimena Accardi sintieron un crujido, un ruido, pero no lograron identificar de qué se trataba. Así fue que se miraron asombrados sin entender, y salieron. Pero jamás imaginaron lo que estaba sucediendo.

Acto seguido se dirigen a la primera puerta que da al ascensor. Entran allí. Y en una diferencia de 6 o 7 segundos, mientras el ascensor paraba en el lobby, comenzó a moverse todo junto con un estruendo y una polvareda enorme. "Fue lo más parecido a una película", aseguró Nico Vázquez aun shockeado.

Allí fue cuando, junto a las 3 o 4 personas que estaban en el lugar, salen corriendo hasta llegar a la vereda. Allí se dan cuenta que algo pasa, "que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, con alarmas sonando", relató el actor.

"Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarlo", explicó el Nico en un audio que hizo llegar a los medios. En ese momento comienzan a alejarse del lugar caminando hacia atrás, tomados de la mano. Y ahí es donde se derrumban los 12 pisos. Se derrumbó en 2 partes, momento en el cual los invade una nube de polvo. Estaban uno al lado del otro, y no se podían ver, recordó Vázquez entre sollozos.

Ese es el momento en el que comienzan a correr desesperadamente y Gimena tuvo la mala suerte de chocarse de frente con una palmera, por lo que le quedó toda la frente muy hinchada y le salió un huevo casi de manera instantánea. Nico se asustó al ver tanta sangre, pero los vecinos rápidamente salieron a auxiliarlos. Segundos después comenzaron a aparecer autos de policía y de bomberos de Miami.

Afortunadamente una persona que estaba allí los pudo llevar a una clínica cerca del Aventura mall, donde le hicieron una tomografía a la actriz para ver si había sufrido algún daño mayor. Por suerte, ella está bien, si bien tiene la frente muy hinchada con un huevo enorme. Ahora Nico Vázquez y Gimena Accardi están en Miami con lo puesto, con todas las pertenencias en el departamento y hablando con cancillería, para resolver su situación.

“Quiero agradecer la preocupación, estamos vivos de milagro. Más que nada el shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no apareció. Entre ellos conocidos que estaban en la parte que se cayó. Estamos muy shockeados”, señaló.

Ascienden a 10 los argentinos que buscan tras el derrumbe del edificio en Miami

Diez argentinos se encuentran entre las personas desaparecidas tras el derrumbe esta madrugada de un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó un muerto y al menos otros 10 heridos entre las 35 personas rescatadas, informaron fuentes oficiales y medios locales.

"Son diez los argentinos desaparecidos", dijo una fuente oficial, según Telam, al elevar de cuatro a diez la cantidad de personas que están siendo buscadas tras el derrumbe del predio que compone parte del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins.

Derrumbe en Miami: ¿quién es el cirujano argentino desaparecido y qué dice su familia?

Mientras el país sigue en vilo por el derrumbe de un edificio en Miami, comenzaron a difundirse los primeros datos de los desaparecidos. Uno de ellos es el médico Andrés Galfrascoli, de 44 años de edad, quien se dedica a la especialidad de la cirugía plástica.

La información fue confirmada por Cancilllería, que especificó que el cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos estaban esta mañana desaparecidos. Hasta el momento, se busca en total a nueve argentinos.

Galfrascoli nació en la ciudad de Corrientes, donde estudió y se recibió de Médico Cirujano en la Universidad Nacional Del Nordeste. Realizó la especialidad en el Hospital General De Agudos Cosme Argerich (C.A.B.A), y obtuvo el título de especialista en cirugía plástica y reparadora.

Con una larga trayectoria, el médico y su pareja, Fabián Nuñez, que es productor teatral, cuentan con amistades en el ambiente artístico. Una de ellas, Julia Zenko, aguardaba novedades sobre su paradero. Tras el derrumbe, A24.com se comunicó también con la familia del profesional, que hasta horas de la tarde de este jueves esperaba noticias.

De acuerdo a allegados, ambos hombres son una pareja "muy querida". Tiempo atrás, fueron de las primeras personas en subrogar un vientre en la Argentina. Según trascendió, también ayudaron a otros padres que tuvieron que recurrir a la Justicia para acceder a ese derecho.

Ambos hombres y la pequeña habían viajado a Miami a vacunarse y les quedaban cinco días de estadía en el país.