'Criminal Minds': ¿Qué pasó con Shermar Moore luego de su salida?

Aunque tras su salida de la serie el actor participó en algunos episodios hasta el final de la ficción de la cadena CBS.

Después de salir de Criminal Minds, Moore protagonizó la serie de Swat en la que era un rudo policía del escuadrón táctico más famoso de los Estados Unidos. Y recientemente el actor informó que se hizo con un rol en una película que se estrenará próximamente.

El ex actor de la serie de Amazon Prime estará en Sonic: The Hedgehog 2 aunque por el momento no está claro cuál será su rol en la película el actor compartió una imagen de él, junto con otras compañeras de reparto en el set del filme.

¿De qué va Criminal Minds?

Esta serie narra las investigaciones de un equipo del FBI que estudia el perfil psicológico de los criminales más importantes de los Estados Unidos para poder capturarlos. Los agentes especiales Jason Giseon (Mandy Patinkin) y Aaron Hotchner (Thomas Gibson) dirigen el equipo. Cada agente tiene su especialidad. Elle Greenway (Lola Glaudini) tiene una larga experiencia en delitos sexuales, Derek Morgan (Shemar Moore) es un experto en crímenes de carácter obsesivo. Spencer Reid (Mathew Gray Gubler) es un genio incomprendido, cuya torpeza para las relaciones sociales es tan sobresaliente como su cociente intelectual. Y, finalmente, está Jennifer, la novata.