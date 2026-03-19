ANSES confirma el aumento y actualiza haberes de jubilados en abril 2026

Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza aproximadamente los $450.319 para quienes perciben el haber mínimo.

En el caso de jubilaciones superiores, el bono se ajusta de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

¿Cómo funciona el aumento por inflación de ANSES?

El esquema vigente de ANSES toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cada dato mensual de inflación se traslada directamente a los haberes previsionales, lo que determina actualizaciones periódicas en jubilaciones y pensiones.

Este mecanismo se aplica de forma automática y busca acompañar la evolución de los precios en la economía.

¿Qué pasa con el bono para jubilados en abril?

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente durante abril para los haberes más bajos.

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

Es proporcional para quienes superan ese monto

Se liquida junto con el haber mensual

Este refuerzo representa una parte significativa del ingreso total para muchos jubilados.

¿Cuánto cobran las pensiones con el aumento de abril?

Las pensiones también reciben el incremento del 2,9%. Los valores estimados son:

PUAM: $304.255, con bono llega a $374.255

PNC por invalidez y vejez: $266.223, con bono $336.223

Madres de 7 hijos: $380.319, con bono $450.319

Estos montos combinan la actualización por inflación con el refuerzo adicional.

¿Cuándo cobran los jubilados en abril 2026?

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones que no superan la mínima:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones que superan la mínima: