En abril de 2026, ANSES aplica un nuevo aumento para jubilados, calculado a partir de la inflación informada por el INDEC. La actualización es del 2,9% y se refleja en todos los haberes del sistema previsional.
El aumento de ANSES en abril 2026 vuelve a modificar los ingresos de los jubilados. Con actualización por inflación y bono vigente, cambian los montos finales que se cobran este mes.
ANSES confirma el aumento y actualiza haberes de jubilados en abril 2026
En abril de 2026, ANSES aplica un nuevo aumento para jubilados, calculado a partir de la inflación informada por el INDEC. La actualización es del 2,9% y se refleja en todos los haberes del sistema previsional.
El ajuste impacta directamente en la jubilación mínima y en el resto de las prestaciones. A este incremento se suma el bono extraordinario que continúa vigente, lo que modifica el ingreso total mensual que perciben los beneficiarios.
De esta manera, el monto final surge de la combinación entre el haber actualizado y el refuerzo adicional, que se deposita junto con el calendario de pagos habitual.
Con el incremento del 2,9%, la jubilación mínima se ubica en torno a $380.319. Este valor corresponde al haber base sin adicionales.
Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza aproximadamente los $450.319 para quienes perciben el haber mínimo.
En el caso de jubilaciones superiores, el bono se ajusta de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
El esquema vigente de ANSES toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Cada dato mensual de inflación se traslada directamente a los haberes previsionales, lo que determina actualizaciones periódicas en jubilaciones y pensiones.
Este mecanismo se aplica de forma automática y busca acompañar la evolución de los precios en la economía.
El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente durante abril para los haberes más bajos.
Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima
Es proporcional para quienes superan ese monto
Se liquida junto con el haber mensual
Este refuerzo representa una parte significativa del ingreso total para muchos jubilados.
Las pensiones también reciben el incremento del 2,9%. Los valores estimados son:
PUAM: $304.255, con bono llega a $374.255
PNC por invalidez y vejez: $266.223, con bono $336.223
Madres de 7 hijos: $380.319, con bono $450.319
Estos montos combinan la actualización por inflación con el refuerzo adicional.
El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI:
Jubilaciones que no superan la mínima:
DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Jubilaciones que superan la mínima:
DNI 0 y 1: 24 de abril
DNI 2 y 3: 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril