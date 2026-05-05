PUAM en mayo 2026: cuánto se cobra con aumento y bono de ANSES

Ahora bien, al sumar el bono de $70.000, el ingreso total de quienes cobran la PUAM llega a $384.600,14 en mayo.

Un detalle importante es que este refuerzo no se incorpora al haber, sino que se paga por separado. Por eso, aunque la prestación sube por movilidad, el total final no crece exactamente en la misma proporción, ya que el bono se mantiene sin cambios.

PUAM_ANSES

AUH en mayo 2026: cuánto se cobra con el aumento

La misma movilidad también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH). En mayo, el monto total por hijo se ubica en $141.312,64.

Sin embargo, ese no es el valor que se cobra todos los meses. Como establece el esquema de ANSES, se paga el 80% mensual, que equivale a $113.050,11, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este mecanismo suele generar confusión, ya que el monto informado oficialmente no coincide con el ingreso directo en la cuenta bancaria.

En la misma línea, la Asignación por Embarazo se ubica en el mismo valor que la AUH general, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $460.133,10.

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan los haberes en mayo

El aumento del 3,4% también alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $393.250,17.

Si se suma el bono de $70.000, el ingreso total mensual para quienes perciben el haber mínimo llega a $463.250,17.

Por su parte, la jubilación máxima pasa a $2.646.201,22, que corresponde al tope previsional vigente para mayo de 2026.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber se ubica en $275.275,12, y alcanza los $345.275,12 al incluir el refuerzo.