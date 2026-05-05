Llegó desde Perú: qué dijo "Pequeño J" ante la Justicia sobre el triple crimen de Florencio Varela

“Pequeño J” llegó al país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina que aterrizó en la base de El Palomar, tras un operativo coordinado por Interpol y la Policía Federal. El sospechoso fue trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, desde donde participó de la indagatoria.

Su aspecto físico cambió desde su detención en Perú, donde fue capturado meses atrás: ahora se lo vio más delgado y con el cabello rapado.

La acusación: un crimen brutal con múltiples agravantes

El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado, con múltiples agravantes como alevosía, ensañamiento, concurso premeditado y violencia de género.

De acuerdo con la investigación, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron engañadas, privadas de su libertad y atacadas de manera brutal dentro de una vivienda en Florencio Varela.

Los peritajes sostienen que los agresores actuaron con división de roles y planificación previa, aumentando deliberadamente el sufrimiento de las jóvenes antes de causarles la muerte.

La hipótesis narco que guía la investigación

La causa apunta a que el triple crimen estuvo vinculado a una represalia por el robo de un cargamento de cocaína perteneciente a una organización criminal.

Según los fiscales, allegados a las víctimas habrían participado en la sustracción de la droga, lo que derivó en una venganza planificada por parte del grupo delictivo.

Los investigadores sostienen que “Pequeño J” formaba parte de esa estructura narco y habría tenido un rol clave en la planificación del ataque.

Qué pasará ahora con el principal acusado

Tras la indagatoria, el juez cuenta con diez días hábiles para definir la situación procesal del imputado, mientras la investigación continúa avanzando.

El expediente ya tiene varios detenidos y más de una decena de personas identificadas, en una causa que pasó al fuero federal por sus vínculos con el narcotráfico.