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AUH de ANSES sin retenciones: qué hacer para cobrar el 100% de la asignación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó cuáles son las condiciones para que aquellos que reciben esta prestación reciban el importe completo.

Qué hacer para cobrar el 100% de la AUH (Foto: A24.com).

Qué hacer para cobrar el 100% de la AUH (Foto: A24.com).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sin retenciones comenzó a aplicarse en determinados casos tras una actualización normativa que introdujo cambios concretos en la forma de liquidación de la prestación. La medida fue impulsada por Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responde a nuevas disposiciones del Ministerio de Capital Humano, que establecieron un sistema automatizado para validar requisitos sanitarios.

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Cuánto cobrarán en mayo los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

Desde su implementación, surgieron dudas entre los beneficiarios. La principal inquietud giró en torno a cuándo se cobra el 100% del beneficio sin el tradicional descuento del 20%. La respuesta no es universal: depende de una serie de condiciones específicas que deben cumplirse y validarse automáticamente en los sistemas oficiales.

AUH: qué cambió con el nuevo esquema de pago

El nuevo esquema se formalizó a través de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano y la Resolución 56/2026 de ANSES. Ambas normativas introdujeron un mecanismo que modificó la lógica histórica de la AUH.

Hasta ahora, el sistema funcionaba de manera uniforme: se pagaba el 80% del monto mensual y el 20% restante quedaba retenido hasta que la familia presentara la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

Con el nuevo modelo, ese esquema cambia parcialmente. Ahora, la retención desaparece en casos específicos, siempre que el Estado pueda verificar automáticamente que se cumplen todas las condiciones exigidas.

Esto representa un giro importante en la política social: se prioriza la digitalización y la interoperabilidad de datos entre organismos públicos.

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Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Quiénes pueden cobrar la AUH sin retenciones

El beneficio de cobrar el 100% de la AUH está dirigido a un grupo bien delimitado. No todos los titulares acceden automáticamente.

Para recibir la AUH sin retenciones, se deben cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

  • Tener hijos de hasta 4 años inclusive
  • Estar inscripto en el sistema sanitario nacional
  • Tener los controles médicos registrados en bases oficiales
  • Contar con el calendario de vacunación completo
  • Permitir la validación automática de esos datos

El punto central es la validación digital. No alcanza con cumplir los requisitos: el sistema debe poder comprobarlo sin intervención manual. En este sentido, el rol del Plan Sumar es determinante, ya que funciona como base de datos clave para registrar la información médica de los menores.

Por qué la edad del menor es determinante

Uno de los factores más relevantes es la edad del niño. El beneficio sin retenciones se limita exclusivamente a menores de hasta 4 años. Esto se debe a que, en esa etapa, las condicionalidades están centradas en la salud: controles pediátricos y vacunación.

A partir de los 5 años, se suma una nueva exigencia: la escolaridad. En esos casos, el sistema aún requiere la presentación manual de documentación, lo que impide la automatización total del proceso.

Por lo tanto, cuando el menor cumple 5 años, el esquema vuelve automáticamente al modelo tradicional de retención.

Cómo funciona la validación automática

El sistema implementado por ANSES cruza información en tiempo real con distintas bases de datos estatales. Entre ellas:

  • Registros del sistema de salud
  • Información del calendario de vacunación
  • Datos del Plan Sumar

Si todos los datos coinciden y están actualizados, el sistema aprueba automáticamente el cumplimiento de las condicionalidades.

En ese caso, el beneficiario recibe el pago completo de la AUH en su cuenta, sin descuentos ni trámites adicionales.

Este proceso busca simplificar la gestión para las familias y reducir la carga administrativa.

Cuándo se mantiene la retención del 20%

A pesar de los avances, no todos los casos logran validarse automáticamente. Cuando esto ocurre, se mantiene el esquema tradicional.

Anses continúa aplicando la retención del 20% en las siguientes situaciones:

  • Controles médicos no registrados en el sistema
  • Falta de inscripción en el sistema sanitario
  • Vacunación no validada digitalmente
  • Hijos de 5 años o más
  • Inconsistencias en los datos

En estos casos, el pago mensual se realiza con el descuento habitual. El monto retenido se acumula y se libera una vez que se presenta la Libreta AUH.

Qué es la Libreta AUH y por qué sigue siendo clave

La Libreta AUH sigue vigente y cumple un rol central para quienes no acceden al pago automático.

Este documento acredita:

  • Controles de salud
  • Vacunación
  • Escolaridad (en mayores de 5 años)

Se puede presentar de dos maneras:

  • A través de la plataforma digital Mi Anses
  • En oficinas de Anses sin necesidad de turno

Una vez presentada y validada, el organismo liquida el 20% retenido acumulado durante el año.

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