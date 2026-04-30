AUH de ANSES sin retenciones: qué hacer para cobrar el 100% de la asignación

Con el nuevo modelo, ese esquema cambia parcialmente. Ahora, la retención desaparece en casos específicos, siempre que el Estado pueda verificar automáticamente que se cumplen todas las condiciones exigidas.

Esto representa un giro importante en la política social: se prioriza la digitalización y la interoperabilidad de datos entre organismos públicos.

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Quiénes pueden cobrar la AUH sin retenciones

El beneficio de cobrar el 100% de la AUH está dirigido a un grupo bien delimitado. No todos los titulares acceden automáticamente.

Para recibir la AUH sin retenciones, se deben cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener hijos de hasta 4 años inclusive

Estar inscripto en el sistema sanitario nacional

Tener los controles médicos registrados en bases oficiales

Contar con el calendario de vacunación completo

Permitir la validación automática de esos datos

El punto central es la validación digital. No alcanza con cumplir los requisitos: el sistema debe poder comprobarlo sin intervención manual. En este sentido, el rol del Plan Sumar es determinante, ya que funciona como base de datos clave para registrar la información médica de los menores.

Por qué la edad del menor es determinante

Uno de los factores más relevantes es la edad del niño. El beneficio sin retenciones se limita exclusivamente a menores de hasta 4 años. Esto se debe a que, en esa etapa, las condicionalidades están centradas en la salud: controles pediátricos y vacunación.

A partir de los 5 años, se suma una nueva exigencia: la escolaridad. En esos casos, el sistema aún requiere la presentación manual de documentación, lo que impide la automatización total del proceso.

Por lo tanto, cuando el menor cumple 5 años, el esquema vuelve automáticamente al modelo tradicional de retención.

Cómo funciona la validación automática

El sistema implementado por ANSES cruza información en tiempo real con distintas bases de datos estatales. Entre ellas:

Registros del sistema de salud

Información del calendario de vacunación

Datos del Plan Sumar

Si todos los datos coinciden y están actualizados, el sistema aprueba automáticamente el cumplimiento de las condicionalidades.

En ese caso, el beneficiario recibe el pago completo de la AUH en su cuenta, sin descuentos ni trámites adicionales.

Este proceso busca simplificar la gestión para las familias y reducir la carga administrativa.

Cuándo se mantiene la retención del 20%

A pesar de los avances, no todos los casos logran validarse automáticamente. Cuando esto ocurre, se mantiene el esquema tradicional.

Anses continúa aplicando la retención del 20% en las siguientes situaciones:

Controles médicos no registrados en el sistema

Falta de inscripción en el sistema sanitario

Vacunación no validada digitalmente

Hijos de 5 años o más

Inconsistencias en los datos

En estos casos, el pago mensual se realiza con el descuento habitual. El monto retenido se acumula y se libera una vez que se presenta la Libreta AUH.

Qué es la Libreta AUH y por qué sigue siendo clave

La Libreta AUH sigue vigente y cumple un rol central para quienes no acceden al pago automático.

Este documento acredita:

Controles de salud

Vacunación

Escolaridad (en mayores de 5 años)

Se puede presentar de dos maneras:

A través de la plataforma digital Mi Anses

En oficinas de Anses sin necesidad de turno

Una vez presentada y validada, el organismo liquida el 20% retenido acumulado durante el año.