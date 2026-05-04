Previsional
Arrancan los pagos de ANSES: fechas, aumento y primeros beneficiarios de mayo

La ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 con un aumento del 3,38% para todas las prestaciones. El cronograma arranca el 11 de mayo e incluye jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares, con fechas organizadas según la terminación del DNI. Además, se mantiene el bono de $70.000 para haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, con fechas confirmadas para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y contempla además dos interrupciones por feriados nacionales: el 1 de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de mayo (Día de la Patria).

El inicio de los pagos está previsto para el lunes 11 de mayo, jornada en la que comenzarán a cobrar los primeros grupos, incluyendo jubilados con haberes mínimos, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de asignaciones.

Aumento de ANSES en mayo: cuánto se cobra

Todas las prestaciones de ANSES reciben en mayo un incremento del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con esta actualización:

  • Jubilación mínima: $393.250,17
  • Con bono de refuerzo: $463.250,17

El bono extraordinario de $70.000 está dirigido a:

  • Jubilados con haberes mínimos
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más)

Además, se paga de forma proporcional para quienes superen el haber mínimo, hasta alcanzar el tope de $463.250,17.

AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

Quiénes cobran primero en mayo

Los primeros en cobrar serán:

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo, con DNI terminado en 0
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, también con DNI finalizados en 0 y 1
  • Titulares de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0

Todos ellos comienzan a percibir sus haberes el 11 de mayo, marcando el inicio del cronograma.

Calendario completo de pagos ANSES mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio

