Arrancan los pagos de ANSES: fechas, aumento y primeros beneficiarios de mayo

- Jubilación mínima: $393.250,17
- Con bono de refuerzo: $463.250,17
El bono extraordinario de $70.000 está dirigido a:
- Jubilados con haberes mínimos
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más)
Además, se paga de forma proporcional para quienes superen el haber mínimo, hasta alcanzar el tope de $463.250,17.
ANSES_jubilados
AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo
Quiénes cobran primero en mayo
Los primeros en cobrar serán:
- Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo, con DNI terminado en 0
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, también con DNI finalizados en 0 y 1
- Titulares de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0
Todos ellos comienzan a percibir sus haberes el 11 de mayo, marcando el inicio del cronograma.
Calendario completo de pagos ANSES mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8: 21 de mayo
- DNI 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 22 de mayo
- DNI 2 y 3: 26 de mayo
- DNI 4 y 5: 27 de mayo
- DNI 6 y 7: 28 de mayo
- DNI 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: 11 de mayo
- DNI 2 y 3: 12 de mayo
- DNI 4 y 5: 13 de mayo
- DNI 6 y 7: 14 de mayo
- DNI 8 y 9: 15 de mayo
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8: 21 de mayo
- DNI 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI 0: 11 de mayo
- DNI 1: 12 de mayo
- DNI 2: 13 de mayo
- DNI 3: 14 de mayo
- DNI 4: 15 de mayo
- DNI 5: 18 de mayo
- DNI 6: 19 de mayo
- DNI 7: 20 de mayo
- DNI 8: 21 de mayo
- DNI 9: 22 de mayo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio