La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos definitivos que percibirán los jubilados durante mayo de 2026, con aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario para quienes cobran los haberes más bajos.
ANSES confirmó los montos de mayo para jubilados y pensionados, con aumento por movilidad y bono de $70.000 para quienes cobran la mínima. Además, siguen vigentes descuentos y reintegros que permiten ahorrar hasta $25.000 al mes.
ANSES activa pagos de mayo para jubilados: nuevo monto, bono y calendario por DNI
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos definitivos que percibirán los jubilados durante mayo de 2026, con aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario para quienes cobran los haberes más bajos.
De esta manera, los jubilados que perciben la mínima tendrán un haber base de $393.250,17, cifra actualizada por la variación del IPC de marzo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total a cobrar será de $463.250,17.
El organismo previsional detalló que el pago se acreditará en una sola fecha, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero se depositará en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, según el cronograma organizado por terminación de DNI.
Además, ANSES mantiene activos distintos programas de descuentos y reintegros que permiten mejorar el poder adquisitivo durante el mes.
ANSES continúa con su red de beneficios para jubilados y pensionados, que permite acceder a devoluciones automáticas en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada al cobro del haber.
Los reintegros pueden alcanzar entre 10% y 20% en rubros esenciales como:
El monto devuelto se acredita automáticamente dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra. Según el esquema vigente, el ahorro mensual puede llegar hasta $25.000, una ayuda importante para afrontar gastos de alimentos, medicamentos y artículos básicos.
También se recomienda revisar promociones especiales de los lunes, cuando muchos comercios suman descuentos adicionales para jubilados.
La jubilación mínima de mayo queda conformada de la siguiente manera:
Para quienes perciben montos superiores al haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar ese piso de ingresos.
Las personas que cobran pensiones no contributivas también recibirán refuerzos proporcionales. En esos casos, el ingreso total de referencia llegará a $336.223, según confirmó el organismo.
Jubilación máxima en mayo
ANSES también actualizó el haber máximo del sistema previsional. Tras el aumento del 3,4%, la jubilación máxima ascenderá a: $2.645.600
En este caso, quienes cobran ese monto no recibirán bono extraordinario.
Cómo funciona la movilidad mensual
El actual esquema de movilidad ajusta los haberes mensualmente según la inflación informada por Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Por eso, el aumento de mayo se calculó tomando como referencia el IPC de marzo. El objetivo es que jubilaciones y pensiones acompañen la evolución de los precios.
El calendario de pagos para jubilados y pensionados comenzará el lunes 11 de mayo, luego del feriado por el Día del Trabajador.
Como cada mes, ANSES dividirá los pagos según la terminación del DNI. En los próximos días se publicará el cronograma completo para haberes mínimos y superiores.
Los beneficiarios pueden verificar el detalle del cobro ingresando en:
Allí figura el haber mensual, bono extraordinario y descuentos aplicados.