ANSES activa pagos de mayo para jubilados: nuevo monto, bono y calendario por DNI

Cómo ahorrar hasta $25.000 con los beneficios para jubilados

ANSES continúa con su red de beneficios para jubilados y pensionados, que permite acceder a devoluciones automáticas en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada al cobro del haber.

Los reintegros pueden alcanzar entre 10% y 20% en rubros esenciales como:

Supermercados

Farmacias

Comercios adheridos de cercanía

Productos de primera necesidad

El monto devuelto se acredita automáticamente dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra. Según el esquema vigente, el ahorro mensual puede llegar hasta $25.000, una ayuda importante para afrontar gastos de alimentos, medicamentos y artículos básicos.

También se recomienda revisar promociones especiales de los lunes, cuando muchos comercios suman descuentos adicionales para jubilados.

Anses bono

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en mayo

La jubilación mínima de mayo queda conformada de la siguiente manera:

Haber base actualizado: $393.250,17

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $463.250,17

Para quienes perciben montos superiores al haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar ese piso de ingresos.

Qué pasa con las pensiones no contributivas

Las personas que cobran pensiones no contributivas también recibirán refuerzos proporcionales. En esos casos, el ingreso total de referencia llegará a $336.223, según confirmó el organismo.

Jubilación máxima en mayo

ANSES también actualizó el haber máximo del sistema previsional. Tras el aumento del 3,4%, la jubilación máxima ascenderá a: $2.645.600

En este caso, quienes cobran ese monto no recibirán bono extraordinario.

Cómo funciona la movilidad mensual

El actual esquema de movilidad ajusta los haberes mensualmente según la inflación informada por Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por eso, el aumento de mayo se calculó tomando como referencia el IPC de marzo. El objetivo es que jubilaciones y pensiones acompañen la evolución de los precios.

Cuándo cobran los jubilados en mayo

El calendario de pagos para jubilados y pensionados comenzará el lunes 11 de mayo, luego del feriado por el Día del Trabajador.

Como cada mes, ANSES dividirá los pagos según la terminación del DNI. En los próximos días se publicará el cronograma completo para haberes mínimos y superiores.

Los beneficiarios pueden verificar el detalle del cobro ingresando en:

Mi ANSES

Aplicación oficial

Cajeros automáticos habilitados

Home banking

Allí figura el haber mensual, bono extraordinario y descuentos aplicados.