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Así quedó la casa de 800 mil dólares que terminó destruida por la guerra feroz entre Gisela Bernal y Ariel Diwan

Del lujo al abandono: la impactante transformación de la mansión de Palermo que Ariel Diwan le dejó a Gisela Bernal. Miralo.

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Así quedó la casa de 800 mil dólares que terminó destruida por la guerra feroz entre Gisela Bernal y Ariel Diwan

La casa de 800 mil dólares que terminó destruida por una guerra ferozLo que alguna vez fue símbolo de amor, lujo y proyectos familiares hoy luce como una verdadera postal del abandono. La feroz batalla judicial entre Gisela Bernal y Ariel Diwan sumó un nuevo capítulo explosivo luego de que trascendiera cómo se encuentra actualmente la casa de Palermo que ambos se disputan desde hace años: deteriorada, vacía y al borde de un desenlace escandaloso.

La propiedad, valuada en 800 mil dólares, quedó en el centro de una interna cada vez más tensa. Mientras avanzan las acusaciones cruzadas y los conflictos legales, las imágenes del inmueble impactaron por completo en redes sociales.

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Según revelaron en televisión, la mansión permanece prácticamente abandonada. El frente muestra signos evidentes de deterioro: telarañas, humedad, pérdidas de agua, grafitis, picaportes rotos y plantas creciendo sin control alrededor de la propiedad.

El escenario generó conmoción porque se trata de una casa ubicada en una de las zonas más exclusivas de Palermo, con tres pisos, balcón, ladrillos a la vista y enormes portones de madera que hoy reflejan una historia completamente distinta a la que soñaron sus dueños.

Pero el verdadero escándalo explotó cuando Ana Rosenfeld reveló que la vivienda podría terminar en remate judicial.

“En cualquier momento sale a remate por una deuda que ella mantiene con quienes fueron sus abogados”, lanzó la letrada, dejando a todos en shock.

Según trascendió, el conflicto comenzó luego de que Gisela fuera embargada por antiguos representantes legales. El reclamo económico habría complicado seriamente su situación patrimonial y podría poner en riesgo el 50% de la propiedad que le corresponde.

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“Los que generan el embargo son los primeros abogados de Gisela”, contaron en el programa A la tarde.

En medio de este escenario explosivo, también se deslizó una posibilidad que podría cambiarlo todo: si la casa sale finalmente a remate, Ariel Diwan tendría chances de quedarse con la propiedad completa.

“Él podría hacerse cargo de la deuda y convertirse en el único dueño”, explicaron.

Mientras tanto, la mansión permanece cerrada, deteriorándose con el paso del tiempo y convertida en símbolo silencioso de una separación que jamás logró encontrar paz.

Las imágenes de la propiedad no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte debate en redes, las imágenes generaron impacto por el estado del lugar.

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Imagens gentileza Puro Show

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