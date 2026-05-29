Así quedó la casa de 800 mil dólares que terminó destruida por la guerra feroz entre Gisela Bernal y Ariel Diwan

El escenario generó conmoción porque se trata de una casa ubicada en una de las zonas más exclusivas de Palermo, con tres pisos, balcón, ladrillos a la vista y enormes portones de madera que hoy reflejan una historia completamente distinta a la que soñaron sus dueños.

Pero el verdadero escándalo explotó cuando Ana Rosenfeld reveló que la vivienda podría terminar en remate judicial.

“En cualquier momento sale a remate por una deuda que ella mantiene con quienes fueron sus abogados”, lanzó la letrada, dejando a todos en shock.

Según trascendió, el conflicto comenzó luego de que Gisela fuera embargada por antiguos representantes legales. El reclamo económico habría complicado seriamente su situación patrimonial y podría poner en riesgo el 50% de la propiedad que le corresponde.

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“Los que generan el embargo son los primeros abogados de Gisela”, contaron en el programa A la tarde.

En medio de este escenario explosivo, también se deslizó una posibilidad que podría cambiarlo todo: si la casa sale finalmente a remate, Ariel Diwan tendría chances de quedarse con la propiedad completa.

“Él podría hacerse cargo de la deuda y convertirse en el único dueño”, explicaron.

Mientras tanto, la mansión permanece cerrada, deteriorándose con el paso del tiempo y convertida en símbolo silencioso de una separación que jamás logró encontrar paz.

Las imágenes de la propiedad no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte debate en redes, las imágenes generaron impacto por el estado del lugar.