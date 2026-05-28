La principal hipótesis del abuelo de Agostina Vega: "Ella fue..."

De acuerdo con el relato del conductor, la adolescente no se encontraba sola al finalizar el viaje. Un hombre la esperaba en el lugar de destino y ambos se retiraron caminando con aparente normalidad. Ese individuo fue identificado posteriormente como Claudio Gabriel Barrelier, vecino y conocido de la familia.

Miguel Heredia explicó que el remisero conoce a la familia desde hace muchos años debido a que trabaja desde hace más de dos décadas en la misma parada. Esa relación de confianza permitió que el chofer no dudara en acercarse a brindar su testimonio cuando vio la fotografía de Agostina.

“El hombre que la estaba esperando pagó el viaje y se fue caminando junto a ella”, expresó el abuelo durante una entrevista televisiva. Sus declaraciones impactaron fuertemente porque confirmaron que la adolescente estuvo acompañada por un adulto poco antes de desaparecer.

La Justicia ordenó la detención de Barrelier mientras se analizan pruebas y se intenta determinar cuál fue su participación en el hecho. Aunque oficialmente no trascendieron demasiados detalles del expediente, la familia insiste en que el sospechoso sabe dónde está la menor.

Durante la entrevista, Miguel Heredia se mostró profundamente afectado por la situación. Conmovido por la desaparición de su nieta, describió a Agostina como una adolescente tranquila, muy apegada a su familia y alejada de conductas conflictivas.

“Nunca fue una chica de salir sola por las noches”, explicó. Según relató, la menor jamás había abandonado su hogar de manera voluntaria ni había protagonizado episodios similares. Por eso, la familia descarta completamente la posibilidad de una fuga planificada.

Para el abuelo, detrás de la desaparición existió una clara manipulación ejercida por un adulto. “Le manejaron la cabeza”, sostuvo, convencido de que Agostina fue influenciada para alejarse de su entorno habitual.

Las palabras del hombre reflejaron la desesperación que atraviesa toda la familia. Heredia aseguró además que siempre intentaban proteger a la adolescente y evitar que quedara sola con personas desconocidas.

El caso provocó una enorme repercusión en Córdoba, donde vecinos comenzaron a compartir publicaciones, fotografías y cadenas de mensajes con el objetivo de colaborar en la búsqueda. La imagen de Agostina se viralizó rápidamente y miles de personas se sumaron al pedido de aparición con vida.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, también habló públicamente en las últimas horas y apuntó directamente contra Claudio Barrelier. La mujer aseguró estar convencida de que el hombre posee información fundamental sobre el paradero de su hija.

Según contó, tras la desaparición mantuvo conversaciones con su vecino y notó contradicciones en sus declaraciones. La situación despertó todavía más sospechas cuando surgió el relato del remisero, quien aseguró haber visto a ambos juntos durante la madrugada.

“El chofer los vio caminando juntos como si nada”, manifestó la mujer frente a los medios. Para la madre, ese dato resulta determinante porque confirma que Barrelier estuvo con la adolescente poco antes de que desapareciera.

Melisa también afirmó que el sospechoso omitió información cuando ella intentó averiguar qué había sucedido. Según su versión, nunca le mencionó haber visto a Agostina esa noche, algo que para la familia representa una mentira difícil de justificar.

Las declaraciones incrementaron la tensión alrededor de la investigación y generaron una fuerte repercusión social. Mientras tanto, efectivos policiales continúan realizando rastrillajes y analizando cámaras de seguridad para intentar seguir el recorrido de la menor.

Con el paso de las horas, la desaparición de Agostina se convirtió en uno de los casos más sensibles de Córdoba. La Policía desplegó distintos operativos en varios sectores de la ciudad y trabaja junto a la Justicia para recolectar pruebas que permitan localizarla cuanto antes.

Los investigadores analizan registros de cámaras de vigilancia, movimientos telefónicos y testimonios de personas cercanas al entorno de la adolescente. Cada dato es considerado importante debido a la urgencia del caso.

Mientras tanto, familiares y amigos continúan difundiendo fotografías en redes sociales y organizando cadenas de búsqueda. En distintos barrios comenzaron a aparecer carteles con el rostro de Agostina y mensajes pidiendo colaboración ciudadana.

La desaparición de menores suele generar una enorme sensibilidad social y este caso no fue la excepción. Organizaciones sociales, vecinos y usuarios de internet compartieron masivamente la noticia para ampliar el alcance de la búsqueda.

La preocupación crece debido al paso del tiempo y a la falta de noticias concretas sobre el paradero de la adolescente. En este contexto, la familia reclama que la investigación avance con rapidez y exige respuestas inmediatas.

Uno de los aspectos que más impactó en la opinión pública fue la cercanía que el principal sospechoso mantenía con el entorno familiar de Agostina. Claudio Barrelier no era un desconocido: vivía cerca de la familia y existía una relación previa.

Esa situación profundizó el desconcierto y el dolor de los allegados, quienes jamás imaginaron quedar involucrados en una situación semejante. Para la madre y el abuelo de la menor, la confianza previa hace aún más grave lo ocurrido.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la Justicia intenta establecer desde cuándo existía contacto entre Barrelier y la adolescente, además de analizar posibles conversaciones y vínculos recientes.

Los investigadores tampoco descartan ninguna hipótesis y continúan trabajando sobre distintos escenarios posibles. Sin embargo, la principal línea investigativa sigue concentrada en reconstruir qué ocurrió después de que ambos fueran vistos juntos por última vez.

En cada aparición pública, los familiares de Agostina reiteran el mismo pedido: encontrarla sana y salva. La angustia se volvió evidente en las declaraciones de sus seres queridos, que atraviesan horas de extrema tensión emocional.

“Queremos que vuelva a casa”, expresan una y otra vez entre lágrimas. La incertidumbre y el miedo dominan el clima familiar mientras esperan novedades positivas.

La madre de la adolescente aseguró que no dejarán de buscarla y pidió a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique con las autoridades. La colaboración ciudadana resulta fundamental en este tipo de investigaciones.

Por su parte, vecinos de la zona organizaron cadenas solidarias y campañas en redes para mantener visible el caso. El objetivo es evitar que la búsqueda pierda fuerza y lograr que cualquier dato relevante llegue rápidamente a los investigadores.

La desaparición de Agostina Vega volvió a poner sobre la mesa la preocupación social por los casos de menores desaparecidos y la vulnerabilidad de los adolescentes frente a posibles situaciones de manipulación o captación por parte de adultos.

Mientras la investigación avanza, el foco continúa puesto en encontrar a la joven lo antes posible. Cada hora resulta decisiva y la presión social crece a medida que pasan los días sin noticias concretas.

La familia permanece pendiente de cualquier novedad y mantiene la esperanza intacta. En Córdoba, la imagen de Agostina ya se transformó en un símbolo de búsqueda y de reclamo urgente de justicia.