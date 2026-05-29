El fixture de la Selección Argentina: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

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Qué rivales tendría Argentina en los cruces eliminatorios si clasifica primera

Si la Albiceleste logra quedarse con el liderazgo del Grupo J, abrirá un cuadro que comenzará en la costa este y sumará exigencia a nivel internacional de forma progresiva:

16avos de final: Se medirá contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium .

Octavos de final: El cruce sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 de julio en Atlanta .

Cuartos de final: Los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de julio en Kansas City .

Semifinales: Se proyecta un eventual choque contra Inglaterra o Brasil el miércoles 15 de julio en Atlanta, antes de la gran final programada para el domingo 19 de julio a las 15.00 en Nueva York.

Cuál sería el camino de la Selección Argentina si clasifica segunda

En caso de que el combinado nacional culmine en la segunda posición de su zona, el panorama logístico y deportivo cambiará drásticamente, trasladándose hacia la costa oeste:

16avos de final: El rival saldría directamente del puntero del Grupo H, donde parten como candidatos España y Uruguay, el jueves 2 de julio en Los Ángeles .

Octavos de final: Un posible adversario sería algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana, el lunes 6 de julio en Dallas .

Cuartos de final: El encuentro se disputaría el viernes 10 de julio en Los Ángeles .

Semifinales: El partido quedaría fijado para el martes 14 de julio en Dallas, dentro del sector del cuadro de los líderes de zona que tiene como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el fixture y los horarios del Mundial

Tras la confirmación del cronograma por parte de la FIFA, el director técnico brindó declaraciones y dejó en claro que la experiencia del debut en Qatar dejó enseñanzas profundas en el grupo: “Como dije anteriormente, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse”, analizó.

Asimismo, el DT se tomó un momento para evaluar las condiciones climáticas que afrontarán en los estadios norteamericanos debido a la programación televisiva: “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía Hristo Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes”, concluyó mentalizado en el objetivo.