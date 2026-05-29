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El fixture de la Selección Argentina: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

Con el plantel definido y el calendario oficializado por la FIFA, el conjunto de Lionel Scaloni ya conoce su camino en la defensa del título.

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El fixture de la Selección Argentina: la agenda completa de partidos en la fase de grupos y el posible camino hasta la final

El sueño de la defensa del título mundialista ya tiene su hoja de ruta completamente trazada en Norteamérica. La selección argentina ya conoce a los 26 futbolistas que buscarán repetir el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ya tiene agendados los días, horarios y sedes de toda la primera ronda, donde Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

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Quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni. (Foto: Reuters)

Esta cita marcará un hito histórico de regularidad para el fútbol nacional. Será la 19ª aparición de Argentina en las 23 ediciones de la Copa del Mundo y la 14ª de manera consecutiva, registrándose sus únicas ausencias en Francia 1938, Brasil 1950, Suecia 1954 y la recordada falta de clasificación a México 1970. En el plano histórico, sólo Brasil (presente en todas las ediciones) y Alemania (jugará la 21ª edición) lo superan en apariciones, superando la línea de Italia que quedó estancada en 18 presencias.

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026

La grilla de partidos de la Albiceleste para la primera etapa del campeonato quedó definida con los siguientes días y horarios (adaptados a la hora de nuestro país):

  • Fecha 1: Argentina vs Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 en el Kansas City Stadium.

  • Fecha 2: Argentina vs Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium.

  • Fecha 3: Argentina vs Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00 en el Dallas Stadium.

Antes del estreno formal, el equipo afrontará dos exámenes finales de exhibición en suelo estadounidense: el sábado 6 de junio chocará con Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 enfrentará a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

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Qué rivales tendría Argentina en los cruces eliminatorios si clasifica primera

Si la Albiceleste logra quedarse con el liderazgo del Grupo J, abrirá un cuadro que comenzará en la costa este y sumará exigencia a nivel internacional de forma progresiva:

  • 16avos de final: Se medirá contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

  • Octavos de final: El cruce sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 de julio en Atlanta.

  • Cuartos de final: Los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de julio en Kansas City.

  • Semifinales: Se proyecta un eventual choque contra Inglaterra o Brasil el miércoles 15 de julio en Atlanta, antes de la gran final programada para el domingo 19 de julio a las 15.00 en Nueva York.

Cuál sería el camino de la Selección Argentina si clasifica segunda

En caso de que el combinado nacional culmine en la segunda posición de su zona, el panorama logístico y deportivo cambiará drásticamente, trasladándose hacia la costa oeste:

  • 16avos de final: El rival saldría directamente del puntero del Grupo H, donde parten como candidatos España y Uruguay, el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

  • Octavos de final: Un posible adversario sería algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana, el lunes 6 de julio en Dallas.

  • Cuartos de final: El encuentro se disputaría el viernes 10 de julio en Los Ángeles.

  • Semifinales: El partido quedaría fijado para el martes 14 de julio en Dallas, dentro del sector del cuadro de los líderes de zona que tiene como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el fixture y los horarios del Mundial

Tras la confirmación del cronograma por parte de la FIFA, el director técnico brindó declaraciones y dejó en claro que la experiencia del debut en Qatar dejó enseñanzas profundas en el grupo: “Como dije anteriormente, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse”, analizó.

Asimismo, el DT se tomó un momento para evaluar las condiciones climáticas que afrontarán en los estadios norteamericanos debido a la programación televisiva: “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía Hristo Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes”, concluyó mentalizado en el objetivo.

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