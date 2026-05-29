Horóscopo Chino fin de semana: predicciones del 29 al 31 de mayo bajo el ala protectora del Mono de Agua

Rata: Aliada histórica del Mono, vivirás un fin de semana brillante para el amor, las salidas y la resolución de un conflicto familiar que te quitaba el sueño.

Búfalo: La velocidad del Mono te puede resultar un poco abrumadora. Buscá momentos de silencio y descanso el sábado por la tarde para recargar energías.

Tigre: Al ser tu opuesto directo, el Mono te exige prudencia extrema. Evitá las discusiones por temas de dinero o territorio con tu pareja durante el domingo.

Conejo: La fluidez del elemento Agua te regala tres días de mucha paz mental y conexión artística. Excelente momento para ordenar tu hogar o escuchar música.

Dragón: Sintonía espectacular este fin de semana. Tus radares comerciales estarán encendidos; ideal para proyectar nuevos negocios digitales con amigos.

Serpiente: Sentirás un gran alivio emocional a partir del viernes por la noche. Tu palabra tendrá un tono muy convincente, ideal para limar asperezas.

Caballo: El dinamismo del fin de semana te sienta muy bien. Dejá de lado las obligaciones del laburo y animate a hacer una escapada express al aire libre.

Cabra: Cuidá el presupuesto durante tus salidas del sábado. El Mono te tienta a gastar de más en lujos innecesarios por pura ansiedad social.

Mono: En tu propio fin de semana de regencia, tu magnetismo personal y tu carisma estarán por las nubes. El entorno buscará tu compañía y tus consejos.

Gallo: Un fin de semana ideal para planificar tu agenda de junio y ordenar tus papeles financieros. La prolijidad de estos días te traerá mucha tranquilidad.

Perro: Encontrás contención y risas en tus grupos de pertenencia. Aprovechá el sábado a la noche para reencontrarte con esos amigos que no veías hace tiempo.