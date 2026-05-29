Horóscopo Chino fin de semana: predicciones del 29 al 31 de mayo bajo el ala protectora del Mono de Agua

Llegamos al último fin de semana de mayo, entre el 29 y el 31 de mayo de 2026, y el mapa energético de la astrología oriental propone un cambio de ritmo sumamente estimulante con la irrupción del Mono de Agua. En el horóscopo chino, el Mono representa la inteligencia estratégica, la versatilidad, el sentido del humor y la capacidad para resolver problemas complejos con una sonrisa. Al combinarse durante estos tres días con el elemento Agua, toda esa naturaleza lúdica se vuelve mucho más empática, intuitiva y fluida para la comunicación.