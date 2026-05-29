Riesgo país: 7 días consecutivos a la baja y a punto de quebrar un piso con Javier Milei

La caída del riesgo país se produce en medio de un clima de mayor optimismo en los mercados por la desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas y las expectativas sobre la continuidad del programa económico del Gobierno. También influyó la recuperación de los bonos argentinos y la mejora en la percepción internacional sobre la estabilidad financiera del país.

Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, el indicador se ubicaba cerca de los 1900 puntos y llegó a superar los 2100 durante los primeros meses de gestión. Desde entonces inició una tendencia descendente, aunque con momentos de fuerte volatilidad.

Analistas financieros consideran que perforar de manera sostenida el piso de los 500 puntos podría acercar nuevamente a la Argentina a los mercados internacionales de crédito, algo que no ocurre con normalidad desde la crisis cambiaria y financiera de 2018. Sin embargo, advierten que todavía persisten desafíos vinculados a las reservas, la actividad económica y el frente político.

riesgo país de la argentina Evolución del riesgo país en los últimos años en la Argentina. (Foto: A24.com)

El riesgo país se acerca a niveles para volver al crédito internacional

El ministro de Economía siempre dice que en la estrategia del gobierno no está volver al mercado internacional para endeudarse. Para pagar los compromisos con el FMI y la deuda reestructurada le alcanzan los recientes acuerdos, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional, por haber aprobado la última revisión del plan, decidió el giro inmediato de unos 1.000 millones de dólares. Además de otros acuerdos con los organismos multilaterales.

La verdad es que, en el nivel de 500 puntos o como ahora, 488, el valor de la tasa por un préstamo es imposible de afrontar. Pero el Gobierno se abraza a esta tendencia descendente. Ya lo expresó claramente Javier Milei en el Latam Economic Forum. Después de reseñar la abrupta caída del riesgo país dijo: " Ya quebramos los 500 puntos de nuevo. Y que Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor".

Viento de cola para la macroeconomía

Los anuncios se dan en serie para beneplácito del gobierno. Son todos indicadores que, finalmente, favorecen lo que sucece con el risego país. Con niveles menores a los 400 puntos - ya no parece un objetivo tan lejano - el país y las empresas podrían volver a tomar créditos de bancos y entidades en el extranjero con tasas que son pasibles de cubrir. Por el momento, solo se puede acceder al dinero de los organismos multilaterales de crédito. O de "swaps" como el vigente con China y también la iniciativa del tesoro norteamericano que dirige Scott Bessent.

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los USD 48.511 millones y tocaron su nivel más alto desde 2019, en una nueva señal de fortalecimiento financiero que el Gobierno sigue de cerca junto con la baja del riesgo país y la recuperación de los mercados. Durante la jornada, el BCRA compró USD 447 millones y acumula adquisiciones por USD 9.680 millones en lo que va de 2026.

El dato llega en medio de un contexto de mayor optimismo financiero. La licitación de los bonos AO27 y AO28 fue considerada exitosa por el mercado, ya que se adjudicó el total previsto con tasas del 5% y 8,17%, respectivamente. Muy por debajo de una primera colocación - cuando se anunció por parte del secretario de finanzas hace meses - que hubo que ofrecer tasa del 9,5% a los que le prestaron dólares al país.

En paralelo, el índice Merval avanzó 0,7% y cerró cerca de los 2.090 puntos, aproximándose a una zona técnica clave. Entre las acciones argentinas se destacó Banco Macro, que subió 3% en Wall Street luego de presentar balances mejores a los esperados. Las empresas energéticas también mostraron mejoras, aunque más moderadas.

El clima positivo se extendió además a los mercados internacionales. En Estados Unidos, el S&P 500 alcanzó un nuevo récord histórico tras subir 0,6%, mientras el Nasdaq ganó 0,8%. El sector tecnológico mantuvo el impulso luego de que Snowflake anunciara un acuerdo con AWS y de que IBM confirmara inversiones por USD 10.000 millones en computación cuántica.

Mientras tanto, el petróleo Brent cayó 2% hasta los USD 91 por barril tras versiones sobre un posible alto el fuego de 60 días en Medio Oriente. Esto tiene una doble cara para la macro argentina. Ayuda a que los precios internos no se compliquen si el combustible no aumenta. Pero si el precio del crudo baja a los niveles previos al 28 de febrero de 2026 - ataque de EE.UU. a Irán - el perfil exportador de petróleo que ahora tiene el país recibirá menos divisas. Pero con la producción en aumento, el balance seguirá siendo muy positivo.