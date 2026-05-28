La estremecedora última frase del abogado de la familia de Agostina Vega: "Estaría..."

El dato que cambió el escenario de la investigación

Hasta ahora, el caso estaba rodeado de incertidumbre y múltiples hipótesis, incluida la posibilidad de una red de trata de personas. Sin embargo, las nuevas declaraciones del abogado de la familia marcaron un giro importante en la causa.

Según explicó Nayi, las pruebas incorporadas al expediente permiten descartar, al menos por el momento, que la adolescente haya sido sacada del país. “Hay que ser muy prudentes para no entorpecer la investigación”, insistió el letrado, aunque dejó entrever que la Justicia maneja información concreta sobre el posible paradero de la menor.

Las palabras del abogado coinciden con versiones surgidas durante las últimas horas acerca de un mensaje que habría recibido una persona del entorno familiar señalando que la adolescente habría sido “entregada” a otra persona.

Ese dato es ahora una de las líneas que analiza la fiscalía.

La última imagen de Agostina Vega con vida

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La desaparición de Agostina Vega comenzó a investigarse después de que cámaras de seguridad la mostraran ingresando el sábado por la noche a un domicilio de Córdoba junto a Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 32 años, amigo de la madre de Agostina, que quedó detenido.

El registro fue captado alrededor de las 22.35 en una vivienda de calle Campillo al 800, un lugar que vecinos describen como un “aguantadero” frecuentado por distintas personas.

Según la investigación, el sospechoso salió a recibir a la adolescente cuando llegó en remise y luego ambos ingresaron juntos a la propiedad.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

El dato más inquietante es que, hasta ahora, no existe ninguna imagen que muestre a Agostina saliendo del lugar.

Esa situación contradice directamente el relato del detenido, quien aseguró que sólo estuvo unos minutos con ella y luego la vio subirse a un “auto rojo”.

Los investigadores revisan ahora decenas de cámaras de seguridad para intentar reconstruir qué ocurrió después.

El teléfono que podría ser determinante

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Otro de los puntos centrales de la causa es el celular del detenido. El hombre se negó a entregar la clave del dispositivo, aunque los peritos ya trabajan para intentar acceder a conversaciones, mensajes y audios intercambiados con la adolescente.

Según trascendió, existían comunicaciones previas entre ambos y la Justicia sospecha que muchos de esos mensajes podrían haber sido eliminados o enviados mediante funciones temporales.

“Se siguen recogiendo pruebas minuto a minuto”, aseguró Nayi.

El abogado remarcó además que la investigación avanza de manera constante y que tanto la Policía como la Justicia trabajan intensamente para localizar a la adolescente.

Sospechas de más involucrados

Búsqueda Agostina Vega

La causa también mantiene abierta la hipótesis de que podrían existir otras personas involucradas. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los allanamientos realizados en distintos puntos de Córdoba buscan determinar si hubo participación de terceros en la desaparición.

“Todo lo mejor de la Policía y de la Justicia está trabajando en esto”, afirmó Nayi.

Mientras tanto, el detenido continúa bajo sospecha y las contradicciones en su relato siguen complicando su situación procesal.

La angustia de la familia

En paralelo con la investigación judicial, la familia de Agostina continúa atravesando horas de extrema angustia. La madre de la adolescente mantiene contacto permanente con la fiscalía y recibe actualizaciones sobre las medidas que se están llevando adelante.

Según explicó el abogado, las autoridades le transmitieron un mensaje de “cauto optimismo” basado en las pruebas reunidas hasta el momento.

Aun así, la familia reclama que la búsqueda no se detenga y exige respuestas rápidas después de varios días sin noticias concretas sobre el paradero de la menor.