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Polémica total: Leo Sbaraglia habló de Wanda Nara y reveló la única condición para trabajar con ella

Leo Sbaraglia habló sobre la actuación de Wanda Nara y estalló la polémica y las críticas. Miralo.

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Polémica total: Leo Sbaraglia habló de Wanda Nara y reveló la única condición para trabajar con ella

Leo Sbaraglia quedó en el centro de la polémica tras referirse públicamente a Wanda Nara y su desembarco en el mundo de la actuación. En plena alfombra roja de la avant premiere de Amarga Navidad, la nueva película que filmó junto a Pedro Almodóvar, el actor fue consultado sobre la mediática y lanzó una frase que rápidamente explotó en redes sociales.

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En medio de un gran presente profesional y mientras continúa con intensos rodajes junto a Damián Szifron, Sbaraglia se mostró relajado frente a las cámaras y habló sobre el fenómeno que generó el debut actoral de Wanda junto a Maxi López en una producción vertical que ya revolucionó al ambiente artístico.

Lejos de esquivar el tema, el actor sorprendió con una postura abierta sobre la llegada de Wanda a la ficción. “Me parece bárbaro. ¿Quién soy para decir algo? Me parece bárbaro. Es gente que seguramente tiene el talento, el carisma y las posibilidades de estar ahí”, expresó en una entrevista.

Sin embargo, la verdadera bomba llegó segundos después, cuando le preguntaron directamente si aceptaría trabajar con Wanda Nara en un proyecto.

“Ese es el título, acá lo tenés”, lanzó entre risas, consciente del revuelo que podían generar sus palabras. Pero inmediatamente aclaró cuál sería la condición fundamental para compartir elenco con la empresaria y conductora.

Trabajaría con Wanda si me lo proponen, por supuesto… si la historia lo amerita”, respondió Sbaraglia, dejando en claro que para él lo más importante sigue siendo el proyecto y el guion.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos celebraron la apertura del actor hacia nuevas figuras mediáticas dentro de la ficción, otros cuestionaron la creciente incorporación de celebridades sin formación tradicional al mundo de la actuación.

Durante la charla también salió a la luz el reciente elogio que Ricardo Darín le dedicó a Wanda Nara y que había causado enorme repercusión días atrás. “Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación y aún así se desenvolvió con solvencia”, había dicho Darín en una entrevista que se volvió viral.

Lejos de polemizar, Sbaraglia coincidió con el reconocimiento y cerró con humor: “Ah bueno, estamos en la misma. Ya tenemos el elenco armado. Lindo elenco”, remató entre risas.

Leonardo Sbaraglia
Leonardo Sbaraglia y Netflix tienen la miniserie del año con tan solo 3 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

Leonardo Sbaraglia y Netflix tienen la miniserie del año con tan solo 3 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

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