Polémica total: Leo Sbaraglia habló de Wanda Nara y reveló la única condición para trabajar con ella

“Ese es el título, acá lo tenés”, lanzó entre risas, consciente del revuelo que podían generar sus palabras. Pero inmediatamente aclaró cuál sería la condición fundamental para compartir elenco con la empresaria y conductora.

“Trabajaría con Wanda si me lo proponen, por supuesto… si la historia lo amerita”, respondió Sbaraglia, dejando en claro que para él lo más importante sigue siendo el proyecto y el guion.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos celebraron la apertura del actor hacia nuevas figuras mediáticas dentro de la ficción, otros cuestionaron la creciente incorporación de celebridades sin formación tradicional al mundo de la actuación.

Durante la charla también salió a la luz el reciente elogio que Ricardo Darín le dedicó a Wanda Nara y que había causado enorme repercusión días atrás. “Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación y aún así se desenvolvió con solvencia”, había dicho Darín en una entrevista que se volvió viral.

Lejos de polemizar, Sbaraglia coincidió con el reconocimiento y cerró con humor: “Ah bueno, estamos en la misma. Ya tenemos el elenco armado. Lindo elenco”, remató entre risas.