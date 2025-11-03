"¡No lo que tenías que decir!": la inesperada confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara

A pesar del intento de Nora por mantener la conversación en tono más liviano, Ana reafirmó que ese fue el episodio que marcó su primer encuentro. Colosimo, por su parte, intentó corregir la cronología: “Pero no se separó a los tres meses del bebé. No se separó, Ana”. Rosenfeld explicó que, aunque viajó en ese momento a Buenos Aires, la pareja pudo haber retomado la relación luego. Pero Nora fue tajante: “No, no se separaron”.

El intercambio terminó con un pedido de Rosenfeld para frenar la grabación del video que estaban compartiendo: “Pará, pará. Cortá un minuto”, dijo, mientras Colosimo, sorprendida, preguntó: “¿En serio?”, y la abogada insistió: “Sí, cortá un minuto”.

Cuál fue el consejo que le dio Kim Kardashian a Wanda Nara sobre su conflictivo divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara vuelve a estar en boca de todos, y esta vez su nombre resonó hasta en el entorno de una de las celebridades más influyentes del planeta. Todo ocurrió durante una entrevista que Barbie Simons le realizó a Kim Kardashian, en la que la estrella estadounidense le dedicó unas palabras a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante la charla, la periodista le explicó quién era Wanda y le mostró un clip en el que la empresaria argentina le hablaba directamente, planteándole una inquietud relacionada con su separación de Mauro Icardi.

“En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, le explicó la comunicadora a Kardashian.

Acto seguido, Kim vio el video que Wanda había grabado desde el set del programa de cocina, donde le dirigía unas palabras cargadas de admiración y una consulta personal: "Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando y es un poco público, vos me entenderás", en clara alusión a la mediática ruptura entre Kardashian y Kanye West.

La empresaria no dudó en responder con un mensaje contundente, apelando a la paz interior y dejando de lado los rencores. “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la forma de vivir la vida, solo sé justo”, sentenció Kim Kardashian.

El intercambio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el video fue replicado por miles de usuarios, incluida la propia Wanda. Ahora la gran incógnita es: ¿seguirá el consejo que le dio nada menos que Kim Kardashian?