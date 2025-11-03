La recaudación tributaria creció 26,5% en octubre pero volvió a perder frente a la inflación

Entre enero y octubre, la recaudación acumulada ascendió a $150,98 billones, un 43,4% más que en el mismo período de 2024. A septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec se ubicaba en 22%, lo que refleja la pérdida de poder real de los ingresos fiscales.

Impuestos con mayores subas

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) totalizó $5,77 billones en octubre, con una suba interanual del 31,7%. Dentro del tributo, el IVA Impositivo aumentó 35,7%, mientras que el IVA Aduanero creció 36,3%, impulsado por el mayor tipo de cambio y las importaciones.

ARCA detalló que la mejora del IVA se moderó por mayores devoluciones a exportadores y planes de pago vigentes, además del efecto de los ingresos extraordinarios de 2024.

El Impuesto a las Ganancias recaudó casi $3,28 billones, con una suba del 48,5% interanual. Según el organismo, el incremento respondió al aumento de los anticipos de sociedades y personas humanas, tras la Resolución General 5685, que elevó del 8,33% al 11,11% la alícuota aplicada al quinto anticipo. También incidieron las retenciones impositivas y el vencimiento del segundo anticipo del período fiscal 2025.

Impuestos recaudación.jpg La recaudación tributaria cayó 7% real en marzo. (Foto archivo)

Otro tributo en alza fue el de Créditos y Débitos en cuenta corriente, que aportó $1,34 billones, un 41,2% más que un año atrás. En tanto, los recursos de la Seguridad Social sumaron $3,76 billones, con un aumento del 32,8%, impulsado por la suba de las remuneraciones brutas promedio.

ARCA indicó que este crecimiento fue atenuado por los efectos de la moratoria del año pasado y por un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago.

Los Derechos de Importación y otros tributos aduaneros aportaron $800.263 millones, con un incremento del 89,3%, explicado por el alza del tipo de cambio y del volumen importado. En tanto, el Impuesto a los Combustibles alcanzó $455.472 millones, un 64,3% más, tras las actualizaciones del gravamen.

Los rubros en baja

Los Derechos de Exportación mostraron una fuerte caída: $257.100 millones, un 55,3% menos que en octubre de 2024. ARCA atribuyó esta baja a la reducción de aranceles dispuesta por el Decreto 526/2025 y al adelantamiento de pagos en el primer semestre, tras la baja temporal de alícuotas.

“Ese mes se produjeron ingresos extraordinarios de derechos que suelen pagarse en meses posteriores, situación que también ocurrió en julio debido a los pagos acreditados en los primeros días del mes”, indicó el informe. También influyó la suspensión de derechos establecida en septiembre por el Decreto 682/2025, que permitió que parte de los pagos que se hacían en octubre se cancelaran con alícuota cero un mes antes.

Por último, el tributo de Bienes Personales registró una baja del 57,8%, hasta $96.702 millones, afectado por la ausencia del REIBP y la moratoria de 2024, que habían aportado ingresos excepcionales por más de $137.000 millones.