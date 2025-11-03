WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de noviembre de 2025: la lista completa

WhatsApp

Los celulares que quedaron sin acceso a WhatsApp

El listado de modelos afectados incluye equipos de marcas muy populares que marcaron una época. Muchos de ellos todavía se usan como teléfonos secundarios o en países donde la renovación tecnológica es más lenta. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 2025, todos ellos quedaron fuera del ecosistema de WhatsApp.

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola:

Moto G (1.ª generación)

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei:

Ascend Mate 2

HTC:

One M8

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus (si no están actualizados a iOS 12)

Estos dispositivos dejaron de tener acceso a WhatsApp automáticamente, incluso si la aplicación todavía está instalada. A partir de noviembre, la app mostrará un mensaje de error e invitará al usuario a actualizar su sistema operativo o cambiar de equipo.

WhatsApp dejará de funcionar

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Si tu celular está en la lista, todavía hay margen de acción. En algunos casos, los fabricantes permiten actualizar el sistema operativo a una versión compatible. Para verificarlo, se recomienda ingresar a Configuración > Acerca del teléfono > Información del dispositivo, donde aparece la versión actual de Android o iOS instalada.

Si el teléfono ya no permite actualizaciones, la única alternativa será adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos mínimos. Al hacerlo, conviene asegurarse de que el modelo elegido cuente con versiones recientes del sistema y suficiente memoria para futuras actualizaciones.

Meta sugiere además respaldar todas las conversaciones antes de la fecha límite. En Android, se puede hacer desde “Ajustes > Chats > Copia de seguridad”, activando la sincronización con Google Drive. En iPhone, el proceso se realiza desde iCloud. De esta manera, al cambiar de equipo, el historial de chats y archivos multimedia se podrá restaurar sin pérdida de información.

WhatsApp

Cómo saber si tu versión de WhatsApp es compatible

Comprobar si el dispositivo está dentro de los afectados es muy sencillo. Basta con seguir estos pasos:

Entrar en Configuración o Ajustes .

. Ir a Acerca del teléfono o Información del sistema .

o . Buscar el campo que indica Versión de Android o Versión de iOS.

Si tu teléfono muestra una versión inferior a Android 5.0 o iOS 12, significa que dejará de ser compatible con WhatsApp en noviembre.