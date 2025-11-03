WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de noviembre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)
WhatsApp dejó de funcionar en varios modelos de celulares a partir del 1 de noviembre de 2025, y la noticia ya está generando preocupación entre millones de usuarios en todo el mundo. Meta, la compañía detrás de la aplicación de mensajería más popular del planeta, anunció que dejó de dar soporte a los dispositivos que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo.
Cada año, WhatsApp realiza una limpieza de compatibilidad, eliminando los modelos de teléfonos que ya no pueden ejecutar las últimas actualizaciones sin comprometer la experiencia del usuario. En esta ocasión, la fecha límite fue el 1 de noviembre, momento a partir del cual los dispositivos con versiones antiguas de Android o iOS dejaron de acceder al servicio.
Por qué WhatsApp dejó de funcionar en algunos celulares
Meta explicó que la decisión responde a un motivo técnico y de seguridad. Los teléfonos más viejos no cuentan con los recursos necesarios para soportar las versiones recientes de la app, que incluyen herramientas de inteligencia artificial, videollamadas de mayor calidad y nuevas funciones de privacidad. Continuar ofreciendo soporte a esos modelos implicaría mantener brechas de seguridad abiertas, algo incompatible con los estándares actuales de la compañía.
Según el comunicado oficial, WhatsApp solo seguirá funcionando en dispositivos con Android 5.0 (Lollipop) o superior, y iOS 12 en adelante. Los equipos que no alcancen ese requisito dejarán de enviar y recibir mensajes, y tampoco podrán iniciar sesión después de la fecha límite.
Los celulares que quedaron sin acceso a WhatsApp
El listado de modelos afectados incluye equipos de marcas muy populares que marcaron una época. Muchos de ellos todavía se usan como teléfonos secundarios o en países donde la renovación tecnológica es más lenta. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 2025, todos ellos quedaron fuera del ecosistema de WhatsApp.
Samsung:
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend
Galaxy S5
Motorola:
Moto G (1.ª generación)
Moto E (2014)
LG:
Optimus G
Nexus 4
G2 Mini
G3
Sony:
Xperia Z
Xperia SP
Xperia T
Xperia V
Xperia Z2
Huawei:
Ascend Mate 2
HTC:
One M8
Apple:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus (si no están actualizados a iOS 12)
Estos dispositivos dejaron de tener acceso a WhatsApp automáticamente, incluso si la aplicación todavía está instalada. A partir de noviembre, la app mostrará un mensaje de error e invitará al usuario a actualizar su sistema operativo o cambiar de equipo.
Qué pueden hacer los usuarios afectados
Si tu celular está en la lista, todavía hay margen de acción. En algunos casos, los fabricantes permiten actualizar el sistema operativo a una versión compatible. Para verificarlo, se recomienda ingresar a Configuración > Acerca del teléfono > Información del dispositivo, donde aparece la versión actual de Android o iOS instalada.
Si el teléfono ya no permite actualizaciones, la única alternativa será adquirir un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos mínimos. Al hacerlo, conviene asegurarse de que el modelo elegido cuente con versiones recientes del sistema y suficiente memoria para futuras actualizaciones.
Meta sugiere además respaldar todas las conversaciones antes de la fecha límite. En Android, se puede hacer desde “Ajustes > Chats > Copia de seguridad”, activando la sincronización con Google Drive. En iPhone, el proceso se realiza desde iCloud. De esta manera, al cambiar de equipo, el historial de chats y archivos multimedia se podrá restaurar sin pérdida de información.
Cómo saber si tu versión de WhatsApp es compatible
Comprobar si el dispositivo está dentro de los afectados es muy sencillo. Basta con seguir estos pasos:
Entrar en Configuración o Ajustes.
Ir a Acerca del teléfono o Información del sistema.
Buscar el campo que indica Versión de Android o Versión de iOS.
Si tu teléfono muestra una versión inferior a Android 5.0 o iOS 12, significa que dejará de ser compatible con WhatsApp en noviembre.