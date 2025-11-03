Manuel Adorni le respondió a Macri: "Le tomo el desafío, es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen"

Además, detalló que su rol como secretario de Comunicación y Medios será asumido por Javier Lanari, que renunció a la Secretaría de Prensa.

Sobre la continuidad de Santiago Caputo en el Triángulo de Hierro, Adorni indicó que es el "asesor principal del presidente" y remarcó que es "con quien además tengo una excelente relación".

"Modernización laboral, reforma tributaria, la reforma del Código Penal y vamos a llamar extraordinarias a partir del 10 de diciembre para tratar el Presupuesto", adelantó sobre la agende del gobierno en el Congreso y reclamó que "no tener presupuesto no es parte de la institucional".

"Más diputados tenés, más cómodo te sentís", observó sobre los 87 diputados que compondrán el bloque de La Libertad Avanza en el Congreso con el recambio en las Cámaras y denunció: "Sufrimos 14 toneladas de piedras legislativas".

La abrupta suba y baja del riesgo país

"Nosotros decíamos la verdad, el riesgo país no partía de la base de lo que habíamos hecho en el país, el problema es que del otro lado tenías a los orcos atacándote. El mercado no sabía cuál era la definición de eso", analizó sobre la suba del riesgo país antes de la elecciones que perdió 400 puntos la semana pasada, después de conocerse el resultado electoral.

"El esquema de bandas no se va a cambiar", ratificó Adorni y sintetizó que "sentimos que dimos vuelta la página y que entramos en otro momento".

Noticia en desarrollo...