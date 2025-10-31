Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del momento. (Foto: Archivo)
El anuncio del rodaje de una nueva película deLuis Zahera en Netflix ha sorprendido a los seguidores del cine español. El gigante del streaming confirmó en sus redes sociales que ha comenzado el rodaje de un thriller protagonizado por Laia Costa, Karra Elejalde, Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo.
Esta nueva producción, cuyo título todavía no se ha revelado, promete una mezcla explosiva de misterio, tensión y emociones extremas. Desde Netflix y la productora gallega Bambú Producciones adelantaron que la historia se desarrolla en plena crisis económica, cuando un grupo de ladrones irrumpe en un banco de Madrid y provoca una cadena de sucesos donde nada es lo que parece.
Según la sinopsis publicada en las redes sociales de Netflix: "Parecía otro robo a un banco y se convirtió en una partida de engaños, miedo y supervivencia donde nadie es quien aparenta ser".
Un elenco de lujo liderado por Luis Zahera
El elenco de esta producción está formado por algunos de los intérpretes más reconocidos del panorama español actual. Luis Zahera, ganador del Goya por El reino y uno de los actores más versátiles de su generación, comparte protagonismo con Tamar Novas, también gallego, conocido por sus papeles en Mar adentro, Los abrazos rotos o la serie Fariña.
A ellos se suman Laia Costa, Karra Elejalde, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, en una combinación de generaciones y estilos que promete un resultado potente. Sánchez Arévalo, que firma el guion junto a Ramón Campos, apuesta por un tono cinematográfico diferente al habitual en su filmografía, alejándose del drama íntimo para abrazar la adrenalina y el suspense.
Qué se sabe sobre el nuevo thriller de Netflix
Con títulos tan aclamados como Azul oscuro casi negro, Primos y Diecisiete, Daniel Sánchez Arévalo ha demostrado su capacidad para capturar las emociones humanas desde un enfoque personal y sensible. Sin embargo, este nuevo proyecto marca un cambio radical de registro.
La película está producida por Bambú Producciones, una de las compañías españolas con mayor prestigio internacional. Bajo la dirección creativa de Ramón Campos, la productora gallega ha desarrollado proyectos de enorme repercusión como Fariña, El caso Asunta, o La viuda negra.
El rodaje se desarrolla en varias localizaciones de Madrid, con un equipo técnico que combina talento nacional y presencia internacional. La elección de la capital no es casual: sus calles, bancos y paisajes urbanos se convierten en el escenario perfecto para una historia de engaño, ambición y supervivencia.
Cuándo se estrena la nueva película de Luis Zahera en Netflix
Netflix ha confirmado que el rodaje comenzó esta semana en Madrid, aunque se extenderá a otras localizaciones aún no reveladas. La productora ha compartido imágenes del equipo técnico y artístico en el set, pero mantiene bajo estricta confidencialidad el título definitivo y la fecha de estreno.
Mientras tanto, los fans de Luis Zahera en Netflix ya especulan sobre su papel: ¿será el líder del atraco, un rehén con secretos o un policía que oculta su propia agenda? Todo apunta a que el actor gallego volverá a mostrar su capacidad para desbordar carisma y tensión en cada escena.
Animal con Luis Zahera tendrá segunda temporada en Netflix
La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.
Netflix confirmó que, para la segunda temporada de Animal, se está realizando un nuevo proceso de selección de animales. El estudio Alea Media, responsable también de Entrevías, Patria y Vivir sin permiso, volverá a encargarse de la producción. Y en el guion repiten Teresa Bellón y César F. Calvillo, quienes ya demostraron en la primera temporada su habilidad para combinar humor con emoción.