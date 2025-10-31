Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de un nuevo thriller y es la película del momento

A ellos se suman Laia Costa, Karra Elejalde, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, en una combinación de generaciones y estilos que promete un resultado potente. Sánchez Arévalo, que firma el guion junto a Ramón Campos, apuesta por un tono cinematográfico diferente al habitual en su filmografía, alejándose del drama íntimo para abrazar la adrenalina y el suspense.

Qué se sabe sobre el nuevo thriller de Netflix

Con títulos tan aclamados como Azul oscuro casi negro, Primos y Diecisiete, Daniel Sánchez Arévalo ha demostrado su capacidad para capturar las emociones humanas desde un enfoque personal y sensible. Sin embargo, este nuevo proyecto marca un cambio radical de registro.

La película está producida por Bambú Producciones, una de las compañías españolas con mayor prestigio internacional. Bajo la dirección creativa de Ramón Campos, la productora gallega ha desarrollado proyectos de enorme repercusión como Fariña, El caso Asunta, o La viuda negra.

El rodaje se desarrolla en varias localizaciones de Madrid, con un equipo técnico que combina talento nacional y presencia internacional. La elección de la capital no es casual: sus calles, bancos y paisajes urbanos se convierten en el escenario perfecto para una historia de engaño, ambición y supervivencia.

Cuándo se estrena la nueva película de Luis Zahera en Netflix

Netflix ha confirmado que el rodaje comenzó esta semana en Madrid, aunque se extenderá a otras localizaciones aún no reveladas. La productora ha compartido imágenes del equipo técnico y artístico en el set, pero mantiene bajo estricta confidencialidad el título definitivo y la fecha de estreno.

Mientras tanto, los fans de Luis Zahera en Netflix ya especulan sobre su papel: ¿será el líder del atraco, un rehén con secretos o un policía que oculta su propia agenda? Todo apunta a que el actor gallego volverá a mostrar su capacidad para desbordar carisma y tensión en cada escena.

Animal con Luis Zahera tendrá segunda temporada en Netflix

La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.

Netflix confirmó que, para la segunda temporada de Animal, se está realizando un nuevo proceso de selección de animales. El estudio Alea Media, responsable también de Entrevías, Patria y Vivir sin permiso, volverá a encargarse de la producción. Y en el guion repiten Teresa Bellón y César F. Calvillo, quienes ya demostraron en la primera temporada su habilidad para combinar humor con emoción.