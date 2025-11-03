En medio del escándalo, Juanita Tinelli mostró qué familiar no la abandona y sorprendió a todos

juana

Pero lo que más sorprendió a todos fueron los movimientos silenciosos de Juana en redes sociales. La modelo dejó de seguir a su padre y a su hermana Candelaria en Instagram, un gesto que generó aún más rumores sobre una crisis interna en la familia.

En tiempos donde los “follows” y “unfollows” dicen más que mil palabras, el hecho no pasó inadvertido. Muchos interpretaron que se trata de una señal clara de distanciamiento.

Aun así, Juana sigue conectada con su hermana mayor, Micaela , y especialmente con su hermano Francisco, de 27 años, quien se convirtió en su refugio emocional durante estas semanas turbulentas. Ambos son hijos de Paula Robles, y la conexión entre ellos parece indestructible.

En un video que Juana publicó en sus redes, se la ve abrazando con ternura a Francisco. En el clip escribió una frase que conmovió a todos: “Ni en mil vidas podría expresar lo que significás para mí. Mi mejor amigo, y lo mejor de todo, mi hermano.”

El mensaje se viralizó rápidamente y dejó en claro que, mientras las tensiones crecen entre los Tinelli, Francisco es hoy el gran sostén de su hermana menor. Él, modelo y DJ de música electrónica, es considerado el “hermano más expuesto” del clan, pero su cercanía con Juana mostró un costado humano y protector que nadie esperaba.

Y aunque la tormenta sigue su curso, Francisco y Juana Tinelli parecen ser hoy los únicos que logran mantenerse unidos entre los escombros emocionales de una familia que, por primera vez, muestra su lado más frágil.