Nelson Castro reveló de qué tremenda enfermedad murió su pareja
“Íbamos a casarnos”: la enfermedad que destruyó los sueños de Nelson Castro de formar una familia. Enterate.
Nelson Castro, una de las voces más reconocidas del periodismo argentino, abrió su corazón en una entrevista con el diario Clarín y reveló el episodio más doloroso de su vida: la muerte de la mujer que amaba, justo cuando estaban a punto de casarse y formar una familia.
“Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y, bueno, se frustró. Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir. Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió”, contó el periodista con la voz quebrada por la emoción.
Su historia es la de un amor que nació en medio del trabajo, que creció con proyectos y promesas, y que terminó abruptamente por la pandemia que cambió el mundo. “Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar”, confesó.
La pérdida marcó un antes y un después en su vida. Aquel casamiento que estaba en los planes, la casa que iban a compartir, los hijos que soñaban tener… todo se desvaneció con la enfermedad que se llevó a su compañera. “Si eso me hubiera pasado hoy, seguramente habría buscado ser padre solo. Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco, pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado”, reflexionó.
Las palabras de Nelson Castro no solo revelan una historia íntima, sino también el costado más humano de un hombre acostumbrado a informar sobre las tragedias del mundo, pero que pocas veces se permitió hablar de las propias.
En otro tramo de la entrevista, el periodista también se refirió a los rumores sobre su vida personal y dejó en claro que no tiene nada que ocultar: “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo esto y demás. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”, aseguró.
A los 70 años, recién cumplidos el 5 de abril de 2025, Nelson Castro sigue siendo uno de los periodistas más lúcidos y respetados del país. Desde TN y El Trece, continúa al frente de los noticieros más vistos, y su mensaje de cumpleaños reflejó el mismo espíritu de gratitud con el que vive su presente:
“Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos. Se lo agradezco a Dios”, expresó desde la redacción.
“Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida”, cerró.