Nelson Castro reveló de qué tremenda enfermedad murió su pareja

image

Las palabras de Nelson Castro no solo revelan una historia íntima, sino también el costado más humano de un hombre acostumbrado a informar sobre las tragedias del mundo, pero que pocas veces se permitió hablar de las propias.

En otro tramo de la entrevista, el periodista también se refirió a los rumores sobre su vida personal y dejó en claro que no tiene nada que ocultar: “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo esto y demás. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”, aseguró.

A los 70 años, recién cumplidos el 5 de abril de 2025, Nelson Castro sigue siendo uno de los periodistas más lúcidos y respetados del país. Desde TN y El Trece, continúa al frente de los noticieros más vistos, y su mensaje de cumpleaños reflejó el mismo espíritu de gratitud con el que vive su presente:

“Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos. Se lo agradezco a Dios”, expresó desde la redacción.

“Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida”, cerró.