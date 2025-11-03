Se supo de qué trabaja Francisco Tinelli a sus 27 años y por qué corre peligro: preocupación total en la familia
Preocupación por Francisco Tinelli, el hermano de 27 años del clan que más corre peligro por su trabajo. Enterate.
La familia Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena. Después de que trascendieran las graves amenazas de muerte a Juanita Tinelli, la preocupación se instaló en todo el entorno del conductor. Pero en las últimas horas, el foco se desplazó a otro de sus hijos: Francisco Tinelli, quien a sus 27 años se convirtió, según allegados, en el hermano que corre más riesgo.
En medio de este clima de tensión y custodia reforzada, se supo finalmente de qué trabaja Francisco y cómo su estilo de vida podría exponerlo aún más.
Francisco es el tercer hijo de Marcelo Tinelli y el primero con Paula Robles. El conductor, además, es padre de Micaela y Candelaria con Soledad Aquino, y más tarde de Juana, también con Robles. Su hijo menor, Lorenzo, nació fruto de su relación con Guillermina Valdés.
A diferencia de sus hermanas, que se volcaron de lleno al mundo del diseño y las redes, Francisco eligió un camino doble: la moda masculina y la música electrónica.
Actualmente, trabaja dentro de Ginebra, la marca de su hermana Micaela, donde se encarga del área masculina. Además, es modelo y DJ de música electrónica, una pasión que lo lleva a presentarse en distintos locales nocturnos de Buenos Aires.
Y ahí está el punto que más alarma a su familia: la noche, las giras y los boliches son los escenarios que podrían transformarlo en blanco fácil en medio de las amenazas.
Lejos del personaje mediático, Francisco siempre se mostró como un joven reservado, espiritual y con un discurso maduro. En una entrevista, cuando le preguntaron si sentía que “lo tenía todo”, respondió con una frase que sorprendió a muchos:
“Cada persona tiene que trabajar en sí misma constantemente. La vida es un lindo camino para disfrutar, pero nadie es ideal. Todos somos frágiles ante ciertas cosas, y lo mejor es tratar al otro con respeto y amor. Nunca sabés por lo que está pasando.”
En otro tramo, cuando le consultaron si alguna vez se sintió discriminado por ser “hijo de Tinelli”, Francisco respondió con calma:
“Discriminación, nunca. Pero sí existe el prejuicio. La gente se hace una idea superficial de mí, y cuando me conoce se sorprende. Muchos se quedan con mi humildad, como si fuera algo raro.”
Según trascendió, Marcelo Tinelli está en alerta total. En medio de la investigación por las amenazas recibidas por su hija menor, la seguridad familiar se reforzó,ahora la familia se encuentra en Punta del Este.
El conductor no oculta su angustia: teme que la exposición nocturna y los eventos públicos de su hijo puedan ponerlo en riesgo real. Por ahora, Francisco mantiene su agenda artística, con presentaciones previstas para los próximos fines de semana, aunque con protocolos de seguridad especiales.