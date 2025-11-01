Jubilados y pensionados: cómo es el trámite para viajar gratis en el subte

La plataforma TAD permite realizar gestiones ante la Administración Pública porteña sin necesidad de acercarse a una oficina. Para ingresar, es necesario tener un usuario y clave miBA.

Si aún no se posee, se puede crear y validar la identidad desde la Plataforma miBA.

Una vez dentro, los pasos son:

Ingresar a tad.buenosaires.gob.ar con usuario y contraseña miBA.

Completar los datos personales y aceptar los términos y condiciones.

Seleccionar el trámite “Pase para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” .

Adjuntar la documentación requerida: DNI con domicilio en CABA (frente y dorso). Recibo de haberes o pensión. Certificación negativa de ANSES o comprobante de ingresos.

Enviar la solicitud y aguardar la confirmación por correo electrónico.

Importante: si el usuario está desuscripto de los mails del Gobierno de la Ciudad, no recibirá el correo de confirmación. En ese caso, deberá comunicarse con el 147 para registrar una dirección alternativa.

jubilados-subte

Opción 2: Presencial

Durante la primera etapa de implementación, el Gobierno porteño dispuso puestos de atención en las cabeceras del subte y premetro, además de sedes comunales y puntos móviles para facilitar el acceso al trámite. Allí también se puede recibir asistencia y obtener folletería o información mediante códigos QR.

Controles y validaciones

Una vez presentada la documentación, los datos son verificados por el Ministerio de Infraestructura a través de los registros del RENAPER. El control de ingresos es estricto: los beneficiarios deberán informar cualquier cambio en su situación económica o domicilio que implique la pérdida del derecho al pase.

La autoridad podrá dar de baja el beneficio si se detectan:

Aumento de ingresos por encima del límite permitido.

Cambio de domicilio fuera de CABA.

Uso indebido del pase o falta de uso durante dos años consecutivos .

Falsedad en la información declarada o fallecimiento del titular.

Uso del beneficio

subte tarjeta.jpg

El pase será personal e intransferible, vinculado al número de DNI del beneficiario, lo que garantiza la trazabilidad de su uso.

Una vez habilitado, permite viajar gratis en todas las líneas del subte porteño, en cualquier horario y día de la semana.

En caso de robo, hurto o extravío, el beneficiario deberá denunciarlo de inmediato y podrá gestionar la reposición de forma gratuita, ya sea por canales digitales o presenciales.

Duración y renovación

El pase tiene una vigencia de cinco años desde su otorgamiento y puede renovarse si se mantienen los requisitos. Si no se utiliza durante dos años corridos, el beneficio se da de baja automáticamente.