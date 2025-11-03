Yanina Latorre puso en duda los dichos de Juanita Tinelli y lanzó una fuerte teoría: "Hace..."

Más adelante, Yanina leyó parte de la denuncia y planteó sus dudas: "Digo, un tipo poderoso a este nivel millonario, que Marcelo le debe o no le debe guita, ¿la va a llamar a la hija para amenazar? ¿Y en primera persona? Tiene 40 mil recursos antes".

Fede Popgold sumó su mirada: "¿Por qué dudamos de que la amenaza sea real? ¿Qué motivo tendría ella para inventar algo así? Es muy grave lo que está diciendo ella". "¿Y si fue otra persona que dijo el nombre del empresario?", retrucó Yanina.

Majo Martino opinó sobre el estado emocional de Juanita: "Lo que estamos analizando es la cáscara. Yo creo que para que ella haya llorado frente a una imagen de TikTok o Instagram es porque algo debe pasar en esa cabecita para que ella tenga la necesidad de exponer su angustia".

Yanina retomó el hilo y habló sobre el vínculo con la joven: "Yo con todos los hijos de Tinelli tengo muy buen vínculo. A la que menos veo es a Juana, porque últimamente estuvo de novia con un polista; estuvo un tiempo largo en Miami; estuvo viviendo en París, que también sería bueno que ella, ahora que se queja de todo lo del padre, cuando se fue a probar suerte con el modelaje a París, fue el papá que la bancó un año en esa ciudad. Por ahí, ahora que están vendiendo la casa de Punta del Este y que es una época de vacas flacas, siento que le empieza a soltar la mano, y Marcelo les ha dado todo". "Sería lamentable que todo pase por el dinero", opinó Majo.

Por último, Yanina volvió sobre la denuncia y expresó sus dudas con contundencia: "Esto es lo que me hace desconfiar de la nena. Yo desconfío de que haya sido este hombre, no por defenderlo, porque un tipo así no se ensucia, no da el nombre. Dice la denuncia: 'Sentí pánico inmediato, no podía respirar, tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia. Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada'. Acá es donde yo empiezo a desconfiar".

"Si me amenazan, lo que hago es una captura", lanzó Majo. "¿Lo borrás? y aparte: ¿quién te llama y atendés? Yo un teléfono que no conozco, uno oculto, no lo atiendo", cerró Yanina, dejando la polémica abierta.

Qué dijo Soledad Aquino sobre Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino reapareció este lunes en Intrusos (América TV) y no se guardó nada al referirse al escandaloso mensaje que Juana Tinelli publicó en Instagram, donde habló de amenazas y lanzó fuertes críticas hacia su padre, Marcelo Tinelli.

"Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa", expresó Aquino, exmujer del conductor, durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al analizar el contenido del posteo que generó revuelo, Aquino fue tajante con su opinión: "Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno".

"Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’", agregó visiblemente molesta.

Cuando le preguntaron si le daba crédito a lo que Juana había relatado en su publicación, Soledad fue contundente: "Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió".

Además, reveló que la grabación del reality familiar se vio afectada por el conflicto. "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta", lanzó con fastidio.

Por último, también apuntó contra Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo fue el inicio del vínculo entre ambas tras la separación con Tinelli. "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima", cerró sin filtro.