Yanina Latorre puso en duda los dichos de Juanita Tinelli y lanzó una fuerte teoría: "Hace..."

Tras el fuerte posteo de Juanita Tinelli, Yanina Latorre puso en duda los dichos de la hija más chica de Marcelo.

3 nov 2025, 20:28
Tras el explosivo posteo de Juanita Tinelli en redes sociales, donde acusó a su padre Marcelo Tinelli y habló de amenazas, el tema se instaló en Sálvese quien pueda (América TV). La conductora del ciclo, Yanina Latorre, no dudó en cuestionar los dichos de la joven y abrió una polémica que fue creciendo con el correr de los minutos.

"Como padre, lo que yo conozco, que estuve bastante cerca, es un 10", lanzó Yanina en defensa del conductor de Bailando. Luego profundizó sobre el estado emocional de Juanita: "Juanita hace un tiempo que no está bien. Hace poco grabó un TikTok donde ella llora y le cuenta al mundo que ser hijo de un famoso no quiere decir que esté todo bien, como que le quiso decir a las chicas de su edad que te podés frustrar. Pero ella, por ahí, está pasando un proceso y se mezcló todo. Lo que me llama la atención es Paula Robles, la mamá, sumándose a ese posteo y apoyándola".

La conversación se volvió más intensa cuando Ximena Capristo intervino con una reflexión: "Lo que a mí me hace dudar de la amenaza es: ¿vos atendés cualquier teléfono? ¿Atendés cualquier llamada anónima?".

Lizardo Ponce, por su parte, defendió a la hija de Marcelo: "¿Por qué mentiría? Siendo la hija de Marcelo, Juanita Tinelli tuvo doscientas oportunidades en ser mediática, en llamar la atención. En este caso, si se vio impactada ante lo que le pasó, eligió esta opción, por algo es". "Yo discrepo", respondió Latorre, firme en su postura.

Más adelante, Yanina leyó parte de la denuncia y planteó sus dudas: "Digo, un tipo poderoso a este nivel millonario, que Marcelo le debe o no le debe guita, ¿la va a llamar a la hija para amenazar? ¿Y en primera persona? Tiene 40 mil recursos antes".

Fede Popgold sumó su mirada: "¿Por qué dudamos de que la amenaza sea real? ¿Qué motivo tendría ella para inventar algo así? Es muy grave lo que está diciendo ella". "¿Y si fue otra persona que dijo el nombre del empresario?", retrucó Yanina.

Majo Martino opinó sobre el estado emocional de Juanita: "Lo que estamos analizando es la cáscara. Yo creo que para que ella haya llorado frente a una imagen de TikTok o Instagram es porque algo debe pasar en esa cabecita para que ella tenga la necesidad de exponer su angustia".

Yanina retomó el hilo y habló sobre el vínculo con la joven: "Yo con todos los hijos de Tinelli tengo muy buen vínculo. A la que menos veo es a Juana, porque últimamente estuvo de novia con un polista; estuvo un tiempo largo en Miami; estuvo viviendo en París, que también sería bueno que ella, ahora que se queja de todo lo del padre, cuando se fue a probar suerte con el modelaje a París, fue el papá que la bancó un año en esa ciudad. Por ahí, ahora que están vendiendo la casa de Punta del Este y que es una época de vacas flacas, siento que le empieza a soltar la mano, y Marcelo les ha dado todo". "Sería lamentable que todo pase por el dinero", opinó Majo.

Por último, Yanina volvió sobre la denuncia y expresó sus dudas con contundencia: "Esto es lo que me hace desconfiar de la nena. Yo desconfío de que haya sido este hombre, no por defenderlo, porque un tipo así no se ensucia, no da el nombre. Dice la denuncia: 'Sentí pánico inmediato, no podía respirar, tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia. Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada'. Acá es donde yo empiezo a desconfiar".

"Si me amenazan, lo que hago es una captura", lanzó Majo. "¿Lo borrás? y aparte: ¿quién te llama y atendés? Yo un teléfono que no conozco, uno oculto, no lo atiendo", cerró Yanina, dejando la polémica abierta.

Qué dijo Soledad Aquino sobre Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino reapareció este lunes en Intrusos (América TV) y no se guardó nada al referirse al escandaloso mensaje que Juana Tinelli publicó en Instagram, donde habló de amenazas y lanzó fuertes críticas hacia su padre, Marcelo Tinelli.

"Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa", expresó Aquino, exmujer del conductor, durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al analizar el contenido del posteo que generó revuelo, Aquino fue tajante con su opinión: "Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno".

"Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’", agregó visiblemente molesta.

Cuando le preguntaron si le daba crédito a lo que Juana había relatado en su publicación, Soledad fue contundente: "Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió".

Además, reveló que la grabación del reality familiar se vio afectada por el conflicto. "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta", lanzó con fastidio.

Por último, también apuntó contra Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo fue el inicio del vínculo entre ambas tras la separación con Tinelli. "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima", cerró sin filtro.

Embed

     

 

