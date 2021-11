Honda revela el nuevo City en Brasil

Los Honda New City y New City Hatchback llegan elevando los estándares de sus respectivos segmentos en varios aspectos: dimensiones (percepción de tamaño), espacio (para personas y equipaje), calidad (de materiales y montaje), eficiencia de consumo y rendimiento (nueva motorización). , seguridad (elementos que solo se ven en los segmentos superiores) y lista de equipos.

Equipados con un motor completamente nuevo y una versión optimizada de la ya reconocida caja de cambios CVT, los modelos son la traducción perfecta de eficiencia, con un rendimiento emocionante, una dinámica refinada y un bajo consumo de combustible.

Además, serán los primeros de la marca producidos en Brasil en embarcar en el Honda SENSING, un paquete completo de equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción.

Diseño refinado y espacio incomparable

La llamativa presencia del nuevo City viene dada por la carrocería larga, ancha y baja, tanto en el sedán como en el hatchback. El diseño se ve reforzado por los pliegues definidos y los faros y luces traseras, en los que el uso de LED y el diseño de alta tecnología dan como resultado una perfecta integración en la carrocería.

En ambos modelos, en la versión Touring, los faros son full LED, con intermitentes, luces de cruce y de carretera, DRL y faros antiniebla LED. Las otras versiones cuentan con LED DRL y compartimento óptico principal con proyector. Las luces son las mismas en todas las versiones, con LED en la posición y luces de freno.

Las llantas son de aleación ligera, con llantas de 16 pulgadas, en todas las versiones. Mezclan un acabado frontal de diamante y pintura negra.

Los espejos exteriores son un buen ejemplo de la preocupación de Honda por los detalles. Estos, que antes estaban fijados cerca de la base de la columna A, ahora están más atrás y fijados en la puerta, lo que se traduce en una gran mejora en el campo de visión.

No importa el cuerpo, el tamaño es uno de los grandes atractivos de esta nueva familia que acaba de nacer. En comparación con el City actual, el sedán New City es 53 mm más ancho y 94 mm más largo.

Para mejorar aún más el concepto bajo y ancho, tiene una altura total de 8 mm más pequeña.

Con sus 4.549 milímetros, el sedán New City es el más largo del segmento en longitud. Con el New City Hatchback, no es diferente: tiene la relación de largo a ancho más alta de todos los hatchbacks compactos premium.

New City y New City Hatchback también son las nuevas referencias para el espacio a bordo. Incluso las personas altas viajan cómodamente en el asiento trasero.

Los asientos delanteros tienen un respaldo más delgado y corren sobre rieles más espaciados: todo para aumentar la oferta de espacio en la zona de las rodillas y los pies de los que viajan detrás.

Cuando se trata de equipaje, la familia New City también se destaca.

En el sedán, el baúl con un volumen de 519 litros sitúa al New City muy por encima de la media del segmento, superando incluso a algunos representantes de las berlinas medianas.

El New City Hatchback, por otro lado, tiene una versatilidad y un espacio interior incomparables. Trae el reconocido Magic Seat, el exclusivo sistema de modularidad interna de Honda, con cuatro modos de uso (Utility, Long, Tall y Refresh), que permite acomodar objetos de diferentes dimensiones.

En el modo Utility, por ejemplo, el espacio alcanza los 1.168 litros de volumen, superando los 1.045 litros disponibles en el Fit en el mismo estado, que ya era considerado un icono de la volumetría del habitáculo.

Refinamiento, comodidad y alto nivel de equipamiento.

El interior del Honda City también destaca por la alta sofisticación de los materiales y la alta calidad de los acabados y ensamblajes.

Todos los puntos de contacto con el conductor y los pasajeros tienen una superficie extremadamente agradable al tacto.

En todas las versiones, los modelos están equipados con un amplio panel, de carácter deportivo y fácil visualización de la información.

La comodidad y la ergonomía fueron prioridad en New City.

Los modelos tienen un nuevo sistema de estabilización corporal. Se adoptó una nueva tecnología antifatiga en los asientos para mejorar el soporte corporal, evitando el esfuerzo constante por volver a la posición ideal, que es precisamente lo que provoca cansancio.

Los nuevos Honda City también son una referencia cuando se trata de una lista de equipamiento de confort y conveniencia.

En el sedán New City, todas las versiones (EX, EXL y Touring) vienen con botón de arranque del motor, sistema de desbloqueo por proximidad con llave (Smart Entry), aire acondicionado digital, nuevo centro multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos t Cámara Multiview de marcha atrás.

A partir de la versión EXL, también se encuentran disponibles sensores de estacionamiento traseros, asientos tapizados en cuero, un panel digital TFT de 7 pulgadas multiconfigurable, aire acondicionado digital y automático y una función para bloquear las puertas acercándose a la llave.

La versión Touring también tiene sensores de estacionamiento delanteros y un espejo retrovisor fotocromático.

En el Honda New City Hatchback, todas las versiones (EXL y Touring) cuentan con Magic Seat, botón de arranque del motor, sistema de bloqueo y desbloqueo acercándose a la llave (Smart Entry), aire acondicionado digital y automático, centro multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay, cámara retrovisora multivisión, sensores de estacionamiento traseros, asientos tapizados en cuero y panel digital TFT de 7 pulgadas multifconfigurable.

La versión Touring también cuenta con sensores de estacionamiento delanteros.

Nuevo motor: alto rendimiento, bajo consumo.

El Honda New City llegará equipado con un motor naftero completamente nuevo.

Todo de aluminio, el 4 cilindros aspirado es 1.5 litros 16V DI DOHC i-VTEC, con inyección directa de combustible y dos árboles de levas en cabeza, uno para las ocho válvulas de escape y el otro para las ocho válvulas de admisión. Esta admisión reúne las soluciones de alta tecnología de Honda.

El sistema i-VTEC, por ejemplo, tiene una leva especial (palanca) para priorizar la potencia a mayores revoluciones del motor.

El mismo árbol de levas de entrada ahora tiene VTC (control de sincronización variable).

El nuevo componente controla la sincronización, pudiendo variar (adelantando o ralentizando) la sincronización del comando de admisión.

Juntos, VTC e i-VTEC permiten que el motor funcione de manera óptima en toda su gama útil. En la práctica, la marca anuncia que el conductor tiene en la mano es un automóvil con un consumo de combustible extremadamente bajo cuando el motor funciona a bajas revoluciones y con un rendimiento emocionante a altas revoluciones. Habrá que ver si es verdad cuando lo probemos…

Esto se traduce en mayor eficiencia y potencia. La potencia máxima es de 126 caballos a 6.200 rpm, tanto con etanol como con nafta; con este último combustible, por cierto, el New City tiene la mayor potencia del segmento, superando incluso a los modelos equipados con un motor turbo.

En lo que respecta al consumo de combustible, el nuevo City merece una mención especial.

Según el Programa Brasileño de Etiquetado (PBE), el sedán New City tiene un consumo en la ciudad de 9,2 / 13,1 km / l (etanol / nafta) y, en carretera, 10,5 / 15,2 km / l - respectivamente, el New City Hatchback registró 9.1 / 13.3 y 10.5 / 14.8 km / l. Con tales cifras, ambos obtuvieron la clasificación A en el PBE, dentro de sus categorías.

El engranaje CVT, con una relación continuamente variable, recibió cambios.

Ya reconocida por su confiabilidad, robustez y eficiencia, la CVT sigue con una simulación de siete marchas a través de levas en el volante.

Hay dos nuevas características: Step-shift y EDDB (Early Down-shift during Braking).

El primero opera bajo conducción deportiva. Con el acelerador pisado hasta el suelo (kick-down), el centro de gestión electrónica de la CVT coordina los cambios en los puntos fijos de las marchas, acentuando con precisión la sensación de cambio y, en consecuencia, de deportividad.

EDDB, en cambio, se presenta en situaciones de descenso. Al notar que el conductor está pisando los frenos para contener la ganancia de velocidad debido a la inclinación, la CVT asume una relación que resulta en una mayor aplicación del freno motor. La acción de EDDB es automática y aumenta la seguridad sin afectar el consumo.

Con un tren motriz tan lleno de tecnologías, la dinámica es exquisita. La ganancia de velocidad se produce de forma lineal (sin sacudidas), pero de forma vigorosa, lo que aumenta el placer al conducir.

La sensación de bienestar al volante tiene mucho que ver con la calidad de la entrega de la suspensión.

Se ha realizado un intenso trabajo de reducción de fricciones sobre todo en los elementos elásticos y las articulaciones para que la conexión entre New City y el conductor sea más rápida y directa.

El refinamiento de la suspensión pasa incluso por puntos donde la mirada no llega, pero cuyo resultado es explícito.

Los nuevos amortiguadores cuentan con un tope hidráulico, un sistema compuesto por una cámara de desaceleración de la varilla del amortiguador, que evita el sonido de un bache seco, cuando el coche pasa por un bache, por ejemplo.

La plataforma New City fue diseñada para darle al automóvil una mayor ligereza estructural y un alto nivel de rigidez, lo que también mejora las respuestas dinámicas.

Con mayor aplicación de acero de alta resistencia, en la berlina, es alrededor de 4,3 kg más ligero que la generación anterior y tiene una mayor rigidez a la torsión, llegando hasta el 20,4% en la parte delantera.

El hatchback, en cambio, tiene un índice de rigidez frontal un 6% más alto que el del sedán.

Además de la dinámica superior de los modelos, el silencio en la cabina también llama la atención. Esta es la primera generación de City en recibir la aplicación de espuma expansiva de poliuretano en los extremos inferiores de las columnas A y B. Otra medida anti-ruido y vibración es la aplicación de material fonoabsorbente de espesor variable en la parte inferior del motor.

Seguridad para todos

Será el primer modelo de la marca fabricado en Brasil que contará con Honda SENSING, un paquete de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor de la marca.

Basado en imágenes capturadas por una cámara de larga distancia de visión amplia instalada en el centro y la parte superior del parabrisas, Honda SENSING en New City tendrá cinco funciones:

• ACC - Control de crucero adaptativo - Ayuda al conductor a mantener una distancia segura del vehículo detectado frente a él;

• CMBS - Sistema de frenado de mitigación de colisiones - Activa el freno al detectar una posible colisión frontal, con el objetivo de mitigar los accidentes.

Es capaz de detectar e identificar peatones y vehículos que se encuentren en la misma dirección o en la contraria;

• LKAS - Sistema de asistencia para permanecer en el carril - Detecta los carriles y ajusta la dirección para ayudar al conductor a mantener el vehículo centrado en las líneas de marcado;

• RDM - Sistema de mitigación para evitar carriles - Detecta la salida del carril y ajusta la dirección para evitar accidentes;

• AHB - Regulación automática de los faros - Cambio nocturno automático de las luces bajas y altas de los faros según la situación.

Además del Honda SENSING (disponible en la versión Touring), el New City también trae varios otros dispositivos de seguridad en todas las versiones, entre los que destacan los siguientes: asistente de estabilidad y tracción (VSA), asistente de arranque en rampa (HSA), iluminación de emergencia(ESS), se is airbags (delantero, lateral y de cabeza), estructura de deformación progresiva ACE, sistema Isofix para fijación de asientos infantiles, aviso de baja presión de neumáticos, cámara de marcha atrás multivisión, entre otros.

LaneWatch, un asistente para la reducción de puntos ciegos, a través de una cámara ubicada en el espejo retrovisor del lado del pasajero, está disponible en las versiones EXL y Touring del sedán y en la versión Touring del hatchback.

Versiones y colores

El sedán New City se ofrecerá en tres versiones (EX, EXL y Touring) y el New City Hatchback en dos versiones (EXL y Touring).

La paleta de colores es variada en ambos modelos.

El sedán New City tendrá 6 opciones: Tafetán blanco (pintura sólida); Azul cósmico, plata platino y gris bario (metálico); y Blanco Topacio y Negro Cristal (perla). Exclusivamente en la versión Touring, en Topaz White, Barium Grey y Cosmic Blue, el interior será de cuero claro. Para otros colores, el cuero será negro.

El New City Hatchback llega con una paleta aún mayor, con 8 colores. En cuanto a la berlina, se diferencia solo por la oferta de dos colores nacarados más: el rojo Mercury y el inédito Grey Grapheno, que se aplicará por primera vez en Brasil. Para todos los colores, el interior será negro.

Las ventas de la berlina New City comenzarán en enero, pero la preventa comenzará el 23 de noviembre, a las 17:30 horas, durante el lanzamiento virtual del modelo al público.

Los precios en para Brasil son:

- EX: Reales $ 108,300.00, al cambio son 1.938.709 pesos argentinos

- EXL: R $ 114,700.00, al cambio son 2.053.277 pesos argentinos

- Turismo: 123.100,00, al cambio son 2.203.648 pesos argentinos

(* Precio público sugerido para todo el territorio de Brasil, excepto el Estado de São Paulo y la ciudad de Manaus)

Las ventas del nuevo Honda City hatchback comenzarán en marzo. Los precios solo se darán a conocer en enero, cuando comenzará la etapa de preventa del modelo.

La garantía de los nuevos Honda City es de 3 años, sin límite de kilometraje.

En suma, los nuevos Honda City deberían llegar a nuestro país el próximo año y prometen revolucionar sus segmentos con un gran equipamiento de seguridad. Veremos como serán sus equipamientos en la Argentina y sus precios cuando realicen un anuncio oficial.

En Brasil, los rumores apuntan a que reemplazará a los modelos Fit y Civic de un plumazo. De hecho, anuncian que los dos modelos se dejarán de producir a fin de año.

El Fit estuvo en Brasil 18 años y alcanzó una producción mayor a 600.000 unidades.

En el caso del Civic la fabricación en las tierras de Neymar fue de 24 años, pero la idea no es dejar de venderlo como pasará con el Fit. Su reciente décima generación se importará con el motor 1.5 turbo y en versión híbrida.